Affaire Samba : Le silence inquiétant des responsables chargés de la riposte contre le virus

Ministre de la santé ©️Beit salam

Il est légitime de blâmer les jeunes qui ont relayé l'information sur le prétendu malade du Coronavirus. Ils ont paniqué et sont allés plus loin qu'il ne fallait. C'est humain dans ce genre de situation.





A mon sens, le blâme revient aux responsables chargés de la riposte contre le virus. Depuis quelques temps on nous parle de réunions, de préparations, de ripostes, d'une communication et d'un comité mis en place pour accompagner les mesures prises face à cette menace.





La réalité a montré autre chose hier. Ce qui s'est passé hier a montré toutes les failles de ce système qui est censé nous protéger. On nous a dit de ne pas nous inquiéter et d'avoir confiance aux autorités médicales. Nous l'avons fait. Nous allons aussi nous efforcer de le faire mais la donne doit changer. Plus de transparence s'il vous-plait.





Il est déjà 14h et jusqu'à maintenant aucune autorité ne s'est exprimée. La communication autour de cette situation est chaotique puisque quasi inexistante. Les informations, non officielles qui circulent (dont il est légitime de ne pas relayer ici) montrent elles aussi l'état calamiteux du système même si tout n'est pas à jeter.





Les jeunes de Samba ont commis une erreur, mais cette faute est partagée. Pourquoi autant d'opacité sur ce qui tourne autour d'un sujet aussi important que le Covid-19. Où est le centre d'isolement évoqué ces derniers temps ? Pourquoi n'a-t-il pas servi hier ? Les prélèvements qui devaient être effectués hier sur la personne prétendument atteinte du coronavirus dans un hôpital peuplé d'autres personnes est à mon sens incompréhensible.





Encore une fois, la solution est la fermeture des frontières. Une fois la maladie dans le pays, ça sera le chaos. Dieu nous protège. Et de grâce plus de com s'il vous-plait et ne cédons malgré tout pas à la panique. Et prions pour que ça ne soit qu'une fausse alerte.





Abdallah Mzembaba - Titre et photo ©La rédaction