« Vous savez, je dois payer un peu moins de 300 euros pour pouvoir effectuer un scanner...»

Un système injuste jusqu’à l’absurde





El Maarouf. Je vais y voir deux amis qui sont hospitalisés. Dans l’une des chambres est occupée par mon ami et un autre que je ne connais pas. Avec l’inconnu, on engage la conversation.



Celui-ci porte une minerve et explique qu’il a chuté d’un arbre à pains depuis 4 jours. « Dès mon admission aux urgences, je suis resté allongé sur un brancard jusqu’aujourd’hui ». Il a expliqué son cas à un médecin qui lui a trouvé une chambre. 4 jours sur un brancard aux urgences d’El-Maarouf pourtant le personnel n’est pas en grève.





En plus, il doit subir un scanner parce que en plus de la nuque (en tout cas la région du cou) il s’est fait mal à la hanche en tombant. « Vous savez, je me suis renseigné, je dois payer un peu moins de 150 000 francs (300 euros environ) pour pouvoir effectuer un scanner, sans compter les 10 000 de location de l’ambulance ». Il a ajouté « je n’ai pas cette somme et je ne sais pas comment je vais faire ». Je l’ai regardé sans savoir quoi lui dire me contentant de mon sempiternel « kheri inshallah ».





Donc cet homme parce que pauvre, ne peut pas effectuer un scanner. Et l’Etat ne fait rien pour lui. Et l’Etat est toujours incapable de se payer cette machine. Nous sommes dans un système totalement injuste mais il l’est d’autant plus avec les plus pauvres d’entre nous. Un système totalement inégalitaire. Nous le savons tous mais tous les jours, un nouveau cas édifiant se présente à nous.





Par Faïza Soulé