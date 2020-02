Quel est le rôle d'un Mufti dans un pays comme le nôtre ? Quelles sont ses prérogatives ?





Ces derniers temps, on parle beaucoup de Mufti Oustadh Said Toihir Ben Said Ahmed Maoulana Ahli Djamalilaili. Certains profèrent des insultes à son égard et d'autres le soutiennent.





Si ma mémoire est bonne, cette situation s'était déjà produite sous Azali 1.





Si je ne dis pas de bêtises, le Mufi n'était pas à ce point critiqué et il ne faisait pas non plus de sorties médiatiques sous Sambi et IKILILOU. Il n'était donc pas autant critiqué durant ces 2 quinquennats.





Et Pourquoi ?





N'EST-CE PAS PARCE QU' IL AVAIT L'IMITÉ SES DÉCLARATIONS MUSCLÉES ET POLITIQUES ?





Sa présence et ses prises de parole dans presque toutes les réunions publiques, politiques économiques, religieuses et sociales, n'est ce pas ce qui le rend si peu populaire? De par ses positionnements politiques, le Mufti est-il vraiment dans son rôle de guide spirituel et de dignitaire religieux?





Vous qui avez vécu le premier Mufti Ostath Said Outhman paix à son âme. Dites- nous un peu sur sa vie et ses opinions sur la vie religieuse et politique du pays ? Soutenait-il ouvertement les présidents de l'époque ?





Ortega Abdou Hassani