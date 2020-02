Président Azali : « Nous sommes sortis de la crise politique et nous avons pu asseoir des institutions stables»

𝐋𝐞𝐭𝐭𝐫𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐜𝐫𝐞́𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐀𝐦𝐛𝐚𝐬𝐬𝐚𝐝𝐞𝐮𝐫 𝐝’𝐀𝐟𝐫𝐢𝐪𝐮𝐞 𝐝𝐮 𝐒𝐮𝐝





Le nouvel ambassadeur de la République d’Afrique du Sud SEM ANESHWAREN MAISTRY a présenté, au Président de la République Azali Assoumani, au Palais présidentiel de Beit-Salam ce mardi 18 février 2020, ses lettres de créance l’accréditant Ambassadeur de la République d’Afrique du Sud auprès de l’Union des Comores.





Le Président de la République a dit attacher une importance particulière à la coopération entre les 2 pays. « C’est dans les moments difficiles qu’on voit ses vrais amis. Et durant la crise séparatiste et le processus de réconciliation, l’Afrique du Sud était bel et bien présente et le Président Tambo Mbéki s’est personnellement investi d’une manière forte » a rappelé le Président de la République. Puis le Chef de l’Etat a félicité le Président Ramaphosa pour son élection à la présidence de l’Union Africaine lors du dernier sommet des Chefs d’Etat à Addis Abeba.





Le Chef de l’Etat a enfin affirmé que l’Afrique est un modèle d’inspiration pour le combat qu’elle a mené dans la lutte contre l’apartheid.





« Nous sommes sortis de la crise politique et nous avons pu asseoir des institutions stables. Aujourd’hui nous devons passer à une autre lutte, celle du développement économique. Le compte à rebours a commencé après la conférence des partenaires de Paris. Et nous avons besoin de l’expertise de l’Afrique du Sud dans cette mutation qui doit mettre les Comores sur la voie de l’émergence » a conclu le Chef de l’Etat.





Le Diplomate sud-africain a transmis les salutations fraternelles du Président de la République d’Afrique du Sud SEM Cyril Ramaphosa à son homologue comorien le Président Azali Assoumani.





Il a aussi exprimé sa satisfaction devant l’adhésion des Comores à la SADEC et a clairement affiché les ambitions de son pays aux Comores : « Mon pays manifeste un grand intérêt dans ses relations avec l’Union des Comores et notamment dans les grands projets de développement. Nous sommes entièrement disposés à œuvrer de concert dans le développement de plusieurs secteurs tels que les transports aériens et maritimes, les banques, la pêche et la transformation des produits halieutiques, l’agriculture, l’éducation ou encore le tourisme.



Et tout ceci est possible aujourd’hui Mr le Président car il est clair que la paix et la stabilité sont effectives en Union des Comores. Et j’ai eu à le constater personnellement depuis les 2 semaines que je suis aux Comores et où je me sens chez moi déjà » a conclu l’Ambassadeur ANESHWAREN MAISTRY. ©Beit salam