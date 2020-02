Président Azali : «Notre pays a enregistré un succès diplomatique indéniable avec la parfaite tenue de cette Conférence»

ALLOCUTION de Son Excellence Monsieur AZALI Assoumani Président de l’Union des Comores à l’occasion de la mise en place du Comité de Suivi de la CPAD





A cette occasion exceptionnelle, je voudrais tout d’abord vous remercier toutes et tous, de votre présence et renouveler notre profonde et sincère gratitude, à tous les Partenaires au Développement des Comores, pour leur mobilisation et leur engagement, en faveur du Plan Comores Emergentes.





Excellences, Mesdames et Messieurs,





Honorable assistance,

Cette cérémonie constitue une étape importante du chemin que nous avons décidé de parcourir, pour conduire notre pays vers l’émergence à l’horizon 2030.





Nous sommes là en effet, pour mettre en place une structure qui va être chargée du suivi de la Conférence des Partenaire au Développement des Comores, que nous avons tenue et réussi les 2

et 3 décembre dernier, à Paris.





Je tiens ici à leur redire notre satisfaction, pour leur présence massive, active et réconfortante

à la CPAD et pour leur volonté, clairement affichée, de nous accompagner dans le développement

de notre pays..





Je saisis également cette opportunité, pour féliciter l’ensemble du peuple comorien pour sa mobilisation et son engagement résolu, dans cette dynamique de l’Emergence et dans la marche de notre pays, vers un avenir meilleur.





Je voudrais enfin, exprimer toute ma sympathie, mes remerciements, et mes félicitations, aux membres du Comité Interministériel et du Comité Technique Scientifique, pour tous les efforts qu’ils ont déployés, en faveur de la tenue et de la réussite de la CPAD.





Je salue ici, à nouveau, le formidable travail qu’ils ont accompli, en terme de réflexions, d’initiatives et d’expertise avérée, qui nous ont permis de parvenir aux résultats escomptés et atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés.





En effet, notre pays a enregistré un succès diplomatique indéniable avec la parfaite tenue de cette Conférence, aussi bien dans son organisation et son déroulement, que dans ses conclusions. J’en veux pour preuve le nombre et la qualité et la contribution des participants à la Conférence.





L’histoire retiendra que la CPAD a fait franchir à notre pays un grand pas en avant. Elle retiendra aussi que notre pays a été honoré par la communauté internationale qui, à travers son engagement, a accepté de mobiliser les ressources indispensables, pour soutenir nos projets de développement.





Certes, les défis restent immenses. Toutefois, je reste convaincu que grâce à la détermination de notre peuple, avec l’appui efficace de nos partenaires, nous sommes capables de les relever et continuer à faire progresser notre pays vers l’émergence. Yes we can.





Pour cela, il est de notre devoir de tout mettre en œuvre pour consolider et amplifier les acquis importants que nous venons d’enregistrer à travers la Conférence de Paris.





Honorable assistance,





Comme je l’ai eu à l’affirmer avant et pendant la CPAD nous avons tiré les leçons des Conférences de Bailleurs, organisées par le passée, en faveur de notre pays.





Si ces Conférences n’ont pas pu apporter au peuple Comorien les dividendes escomptées, c’est en partie en raison de l’absence d’une structure de suivi de la mise en œuvre des ressources annoncées.





Ainsi, et comme j’en avais pris le ferme engagement, je suis très heureux de procéder aujourd’hui, à la mise en place de cette structure que nous appelons le Haut Comité de Suivi.





Ce Haut Comité de Suivi, est investi de la mission de pilotage technique de la mobilisation des ressources annoncées lors de la Conférence en vue d’assurer la mise en œuvre du Plan Comores Emergentes.





Il est chargé d’orienter la programmation des actions de développement, de veiller à l’opérationnalisation efficace du Plan Comores Emergentes et de la mise en œuvre cohérente des orientations stratégiques définies par le Gouvernement.





Honorable assistance,





Les projets et les actions envisagés entrent dans le cadre du Plan Comores Emergentes à l’horizon 2030. Ils s’inscrivent par conséquent dans la durée.





Une forte demande en prestations de services et en structures de mise en œuvre des projets que nous avons identifiés est donc à prévoir. Nous devons alors être à la hauteur de ces enjeux, en disposant des compétences, de l’expertise et de l’expérience requises, et des ressources humaines suffisantes, capables de produire les résultats escomptés.





Nous devons ainsi être prompts à mobiliser toutes les personnes ressources, hautement qualifiées, disponibles dans le pays mais aussi de la diaspora. L’Etat, à travers nos institutions et nos entreprises devront faire preuve d’ingéniosité, pour attirer les talents et pour contribuer à inverser la tendance à la fuite des cerveaux du pays.





Le gouvernement compte prendre de nombreuses mesures incitatives en ce sens, pour encourager les jeunes diplômés Comoriens à retourner au pays, en leur offrant tous les moyens, à même de leur permettre de servir leur pays.





Au niveau interne, des réformes importantes vont être réalisées pour développer notre capital humain.





A cet effet, nous devons refonder l’Université des Comores que nous avons pris l’initiative de créer en 2003 et lui redonner ses lettres de noblesses pour faire de cette institution, le tremplin et le creuset, de la formation de nos élites et des professionnels indispensables, pour bâtir une Nation comorienne prospère et unie.





C’est ainsi qu’elle pourra ouvrir une nouvelle page et constituer le fer de lance de la mise en œuvre du Plan Comores Emergentes.





Chers membres du Haut Comité de Suivi de la CPAD, Je voudrais pour terminer, m’adresser à vous tout particulièrement, pour vous rappeler que vous êtes investis d’une très lourde tâche : celle qui consiste à assurer la concrétisation des annonces faites à la CPAD.





Ce Haut Comité de Suivi, est un dispositif souple et surtout, à visée opérationnelle. Son efficacité reposera ainsi sur la détermination et l’engagement de chacun de vous. Je compte alors sur votre action et votre dynamise.





Vous êtes le point de contact privilégié pour tout ce qui concerne la coordination, l’orientation et les mises au point de l’état d’avancement de la mobilisation des ressources annoncées. Vous avez alors un rôle important à jouer, pour accompagner l’exécution des projets du PCE.





Les missions et les règles de fonctionnement de ce Comité sont bien définies et ne souffrent pas d’aucune équivoque. Je vous remercie infiniment de les accepter.





Toutefois, dans le cadre de vos travaux et en vue de lever tous les obstacles éventuels, je resterai à votre disposition et à votre écoute, pour leur apporter toutes les améliorations nécessaires et les adaptations requises.





Comme j’ai eu à le réaffirmer durant la Conférence de Paris, je suis membre de fait de ce Haut Comité de suivi. Je serai donc à vos cotés, pour suivre et examiner avec vous les actions que vous aurez initiées.





C’est ainsi, Chers membres du Haut Comité de Suivi de la CPAD, que je vous souhaite courage, bonne chance et bonne réussite dans votre mission.





Vive l’Union des Comores Emergentes

Vive le partenariat et la solidarité internationale !

Je vous remercie de votre attention.





Beit-salam