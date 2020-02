Passation de service du Directeur Général de la Sécurité Civile : Remise d’un lot d’équipements d’intervention d’urgence

Cérémonie de passation de service ce matin, entre l’ancien Directeur Général de la Sécurité Civile, le Colonel Ismaël MOGNE DAHO, et le nouveau, le Chef d’Escadron TACHFINE Ahmed, sous l’autorité du Ministre de l’Intérieur, M. Mohamed DAOUDOU.









Remise lors de la même cérémonie d’un lot d’équipements d’intervention d’urgence, à la Direction Générale de la Sécurité Civile, par la Représentante Résidente du PNUD, Mme Fenella FROST, à travers le projet de « Renforcement de la Résilience des Comores aux risques de catastrophes liées au changement et à la variabilité climatique » (RRC).

Il s’agit entre autre, de combinaisons complètes pour les pompiers et de tenues d’intervention ; d’équipements de sauvetage et de protection contre les chutes; de kits secours-santé ; d’équipements incendie, d’une valeur de 160 millions de francs comoriens.



La Représentante du PNUD a lors de son discours, félicité le nouveau directeur pour sa prise de fonction tout en lui adressant ses meilleurs vœux de réussite pour ses nouvelles missions. Elle a également réitéré son entière disponibilité et celle du PNUD à œuvrer à ses côtés pour le bien-être du peuple comorien.





Elle a aussi tenu à saluer le professionnalisme et le travail remarquable effectué par le Colonel Ismaël Mogne Daho, durant sa douzaine d’années à la tête de sécurité civile des Comores. Enfin, elle a exhorté qu’il soit fait bon usage des équipements remis, et qu’ils permettent de manière effective à la DGSC d’être plus performante et au service des communautés, notamment pour les premiers secours et la prise en charge rapide des personnes affectées et en situation d’urgence.