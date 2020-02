Qui l'eût cru qu'en 2020 des citoyens ne connaissent pas encore ni route ni électricité dans l'indifférence totale des politiques qui se disputent les rênes du pouvoir.





Ces gueux ne doivent pas à baisser la tête car ils ne sont que les victimes d'une injustice de la part de leurs compatriotes. Vous n'êtes que des opprimés.





Ce sont les oppresseurs, et les injustes qui doivent avoir honte et les autres compatriotes qui ont bénéficié les infrastructures routières et l'électricité. Ces opprimés ne sont pas des indolents car ils doivent faire plus que les autres pour survivre. Ils ne demandent ni aumônes ni pitié, ni des morceaux de tissus contrairement aux appels des uns et des autres.





Par contre il est un devoir pour chacun de nous de dénoncer cette injustice en sensibilisant les autorités sur la gravité de cette situation. Les autres comoriens ayant bénéficié jusqu'à ce jour des routes et de l'électricité n'ont rien fait de plus ni de mieux pour bénéficier de l'électricité et des routes, c'est pourquoi Ouzini, demeure une honte pour tous les comoriens et leurs élus successifs.





C'est pourquoi, j'appelle les internautes de consacrer des messages écrits et des vidéos pendant 1 mois afin de sensibiliser nos autorités. Un geste de nos autorités marquera à jamais notre peuple reconnaissant épris de justice et d'équité entre les localités.





Dr Abdodou Ada Musbahou

chirurgien France