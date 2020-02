Oui je préfère ma patrie à mon parti





Devrais-je ridiculiser mon pays et lui tirer à boulets rouges sous le seul prétexte que je suis contre la politique menée. Devrais-je me faire comprendre que le pays ce sont les symboles, la terre, les hommes et les femmes et non les gestionnaires éphémères.





Pourrais-je ignorer que mon pays c'est mon passeport, mon papier d'état civil, mes circulations à 4 dimensions, mon haut-le cœur, ma canne morale.





Je connais mon mal enkysté: le niveau hors normes du laisser-aller, l'éloignement programmé d'une partie de nos muscles, le dépérissement de l'Etat, le combat haineux, la démocratie aux coordonnées relatives, les amours politiques moi non plus, la nouvelle religiosité extrémiste, le laisser-aller complice et encore et encore. Sur le prisme maléfique d'un bal d'amnésiques, le pays fonce et s'approche d'un point de rupture et le temps est compté.





Et nous avons un drôle d'inconscient collectif qui ne compte que sur les pesanteurs sociales.Souvenos nous d'hier et d'avant-hier pour la grande résilience.





Djounaid Djoubeir