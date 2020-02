Moroni : Un chauffeur renverse volontairement un élève du Groupe Scolaire Avenir et prend la fuite

Nous avons reçu ce message d'un Ami de HaYba





"Alerte info:





Un élève de l'école Avenir a été renversé par une Partner de couleur blanche numéro 426 AD 73 au bord du mur du collège de Mbouéni à 12h. D'après plusieurs témoins le chauffeur a fait exprès de le renverser. On ne sait pas s'il y a un contentieux entre les 2 garçons mais reste à savoir comment trouver la voiture"





Nous avons joint cet Ami de HaYba par téléphone.





Il nous a affirmé avoir assisté à l'accident. il y avait 4 élèves (2 filles et 2 garçons) de l'école Avenir qui marchaient vers Mbueni. Arrivé à hauteur du Collège de Mbueni, le chauffeur qui venait du coté du Foyer WAKA WAKA, a braqué sa voiture vers les jeunes. Il a même évité de justesse notre témoin et il est allé percuté l'un des garçon et l'a projeté sur le portail du collège avant de prendre la fuite.





Le garçon blessé à la figure a été transporté à l’hôpital. Quant au chauffeur, il a pris la fuite. Ceux qui étaient présent ont eu le temps de relever la plaque d'immatriculation et ont identifié le modèle de la voiture. Notre source nous a indiqué qu'il s'est rendu à la brigade routière pour signaler l'incident et les gendarme lui ont dit qu'ils avait déjà les références, il reste à trouver la voiture et surtout le chauffeur.