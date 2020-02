Moroni : Prestation de serment des avocats Said Mohamed Said Hassan, Samina Chakira et Gérard Youssouf Abdou

Prestation de Serment des Avocats Said Mohamed Said Hassan, Samina Chakira et Gérard Youssouf Abdou. Me Said Mohamed Said Hassan , Do...

Me Said Mohamed Said Hassan , Docteur en droit, avocat à Paris, Mme Samina Chakira, Docteur en droit, enseignante à à l'Université des Comores et M. Gérard Youssouf Abdou, ancien juge, ont prêté serment ce matin au Palais de justice de Moroni.





Le bâtonnier s'est félicité de la démocratisation du barreau qui pendant plus de 3 décennies, ne comptait que 5 avocats et a rendu hommage à son prédécesseur Me Harimia Ahmed, actuellement juge à la Cour suprême, qui a initié cette démocratisation. Il a insisté sur la qualité des nouveaux collègues avant de se tourner vers ses confrères qui contestent les décisions du bureau du barreau de Moroni, dans les réseaux sociaux et les médias traditionnels en usant d'insultes et de dénigrement.





Le Procureur général a appuyé l'appel du bâtonnier pour des contestations respectueuses des lois, dans le cadre des instances collégiales et des tribunaux. Il a prévenu que si pour un cas passé il a demandé aux avocats de juger un confrère, qui à ses yeux n'avait pas respecté le secret professionnel, en divulguant l'identité et l'état civil d'une victime dans les réseaux sociaux, la prochaine fois il demandera, comme c'est son droit, au tribunal de statuer.





Tout est bien qui finit bien. Les 3 nouveaux avocats au barreau de Moroni, ont prêté serment, et, ont accumulé une réserve de bisous de la part d'amis, parents, collègues, profiteurs et profiteuses de bisous pour au moins 5 ans. ©Hayba fm