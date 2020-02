Message de soutien à ma sœur Faouzia, une femme à poigne !



Ma très chère amie, ma chère Faouzia Mahmoud et toute son équipe,





J’ai été très émue et touchée lorsque tu m’as fait part de ta candidature pour les municipales de Moroni. J'ai ressenti le fort besoin de ceux que tu aimes pour aller de l'avant, Faouzia. Je sais que j’en fais partie et je tiens à t’apporter tout mon soutien sans faille pour ce combat.





L’élection municipale est un moyen de faire s'exprimer la démocratie de proximité car le maire et le conseil municipal sont directement accessibles à chacun de ses concitoyens tous les jours de la semaine. Il y a un début à tout et c’est une très belle initiative que tu as prise, celle de t’investir pour la ville de Moroni : c’est plus qu’un devoir !





Se mettre au service de la population de sa commune n'est pas simple, c'est une activité difficile, mais j’ai entière confiance en toi, ainsi qu’en ton équipe. La ville de Moroni a besoin de personnes audacieuses et énergiques comme toi pour pouvoir changer et améliorer son image afin de la rendre encore plus dynamique, propre et apaisée.





J’ai eu l’expérience d’élue municipale pendant douze années et trente années d’expérience politique, et ce n’est pas toujours chose facile. Le chemin est semé d'embûches, mais c’est à toi de contourner les obstacles. Ne te détourne jamais du droit chemin que tu es en train de tracer car si tu y crois, tu y arriveras. Être élu municipal, c'est une fonction vraiment passionnante de par sa proximité avec les gens. Les habitants osent pousser la porte de la mairie, vous poser des questions directement, car la mairie c’est un peu leur maison. C'est en tout cas, la fonction la plus importante vis-à-vis de la population. Certains disent que c'est le plus beau métier du monde.





Il y a un attachement à son maire, à sa commune, car c'est la base de la démocratie. C’est aussi une formidable expérience d’engagement, de dévouement pour les autres.





Construire l'intérêt général avec en face de vous beaucoup de gens qui ne voient que leur intérêt personnel est un challenge qui peut déranger certains, mais il faut avancer.





Votre engagement j’en suis convaincue, est de mettre toujours l'intérêt général en avant, faire le mieux possible en travaux d'investissement pour dynamiser la ville de Moroni.





La politique, d’abord municipale, ce ne sont pas non plus de « coups bas » destinés à marquer (ou amuser) la galerie, qui peuvent flatter des « égos », mais une multitude de petites actions, incessantes, persévérantes, dans tous les domaines, sur le terrain. Cela implique un très fort investissement des élus de façon continue, car c’est un combat sans relâche. Cela nécessite des équipes municipales représentant au mieux la diversité des situations, des parcours professionnels, des expériences, des compétences, des âges, des opinions politiques, etc…





Dans un monde que l’on nous dépeint comme celui du « chacun pour soi », désabusé, cynique, voire cruel et sans pitié, j’ose croire à la démocratie, au pouvoir exercé par tous, dans la clarté et transparence.





Tout cela s’inscrit dans la même veine d’une action continue, modeste, humble, une présence efficace et soutenue, confiante et bienveillante, qui ne fait pas forcément « beaucoup de bruit », pour créer une société imaginative, créative, vivante et surtout apaisée.





C’est le rôle des élus, par un engagement sans faille, d’être les moteurs et initiateurs d’une telle politique. Le pouvoir n’est pas une fin en soi mais un service.





J'éprouve beaucoup de plaisir à te voir t’investir pour tenir cette fonction. Ce qui m’anime c’est ton message envoyé lors de ton précédent discours sur le « vivre-ensemble » ou en langue locale, « Moroni, dji dzima » : réapprendre à vivre ensemble autrement, faire prendre conscience que la commune c'est tout un chacun. Je crois aux petites actions, aux petites révolutions qui ne font pas de bruit mais qui peu à peu se multiplient jusqu'à devenir une norme.





En temps de crise, on voit naître de plus en plus d’initiatives prônant l’autonomie, le système D et de nouvelles valeurs d’échanges. Les politiques ont là un grand rôle à jouer : celui de soutenir ces initiatives, d’inciter chacun dans la prise de responsabilités.





Te connaissant depuis notre enfance, Faouzia, je suis convaincue qu'un engagement honnête et sincère, débarrassé de tout objectif d'ambition personnelle est ta devise pour réussir sur cette route.





« Que vos paroles soient sincères et fidèles ; que vos actions soient honorables et dignes. », Confucius





Bonne chance à toi et à ton équipe mais n’oublies surtout pas, on ne lâche rien !





Malika SALIM