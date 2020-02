Mayotte : Plus de 27 000 personnes expulsées vers Anjouan en 2019

L’objectif des 25 000 reconduites fixées par Christophe Castaner a été dépassé en 2019. À Mayotte, 27 421 personnes ont été repoussées du territoire dont la grande majorité vers les autres îles des Comores.

Plus de 27 000 personnes ont été reconduites à la frontière en 2019 à Mayotte, dont 99 % vers les autres îles des Comores et plus particulièrement Anjouan, a indiqué lundi le préfet de Mayotte.





Au total, 27 421 personnes ont été reconduites à la frontière, soit une hausse de 39 % par rapport à 2017, a précisé le préfet Jean-François Colombet, lors d’un point-presse global sur la délinquance. Ce chiffre dépasse l’objectif des 25 000 reconduites fixées par le ministre français de l’Intérieur Christophe Castaner.

Un « problème majeur d’accès aux services publics et aux droits »





Lors de la dernière opération conduite par la brigade mobile de recherche de la Police aux frontières (PAF), sept personnes, dont un fonctionnaire de la PAF, ont été arrêtées et mises en examen pour aide à l’entrée et au séjour d’étrangers, corruption active et passive, avant d’être placées en détention à Mayotte.





Ce réseau est soupçonné d’avoir effectué en un an 130 voyages entre Anjouan et Mayotte.





L’île souffre d’un « problème majeur d’accès aux services publics et aux droits », qui ne doit pas être occulté par l’accent mis par l’État sur la lutte contre l’immigration irrégulière, pointe le Défenseur des droits.





Dans un rapport publié mardi, il dénonce des atteintes aux droits « fréquentes et répétées » dans la lutte contre l’immigration irrégulière : « exécution expéditive des éloignements »​, rétention des mineurs, et même des mineurs rattachés arbitrairement à un tiers pour être éloignés.





