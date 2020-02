Les dangers de l’autoritarisme rampant d’Assoumani aux Comores

Les effets de l’émigration dans les relations France-Comores, l’autoritarisme d’Azali Assoumani, et les problèmes de l’opposition

Le mois dernier, les élections législatives aux Comores ont été dominées par le parti du président Azali Assoumani, la Convention pour le renouvellement des Comores, ou CRC. Les partis d'opposition ont boycotté le vote, arguant qu'il était truqué contre eux, et la coalition dirigée par le CRC a remporté 19 des 24 sièges qui ont été contestés.



Des ruissellements auront lieu plus tard ce mois-ci pour les circonscriptions où aucun candidat n'a obtenu la majorité des voix. Mais les résultats du mois dernier à eux seuls ont déjà fait de la législature "rien de plus qu'un tampon en caoutchouc" pour l'agenda d'Assoumani, déclare Simon Massey, maître de conférences en relations internationales à l'Université de Coventry. Dans une interview par e-mail avec le WPR, il discute de la voie difficile à suivre pour l'opposition aux Comores.

World Politics Review: Pourquoi les partis d'opposition ont-ils boycotté le récent vote? Qu'a fait Assoumani ces derniers mois pour faire pencher la balance en sa faveur?





Simon Massey: Depuis qu'il a remporté l'élection présidentielle de 2016 avec une mince marge, Assoumani a montré des signes d'autoritarisme rampant. En 2018, son gouvernement a organisé un référendum pour réviser la constitution des Comores. Entre autres changements, il a prolongé la durée du mandat présidentiel, permettant potentiellement à Assoumani de rester en fonction jusqu'en 2029, et aboli un accord de partage du pouvoir entre les trois îles principales du pays. Après que les changements ont été massivement approuvés malgré les appels de l'opposition à boycotter le référendum, Assoumani a convoqué une élection présidentielle anticipée pour mars 2019. Il a remporté ce vote au premier tour malgré de graves lacunes dans le processus électoral.





Le gouvernement d'Assoumani a également arrêté et emprisonné des critiques et des personnalités de l'opposition. L'ancien président Ahmed Sambi est assigné à résidence depuis 18 mois pour corruption, malgré une limite légale de huit mois pour la détention provisoire. Les manifestations anti-gouvernementales dans les principales villes des Comores sont devenues un événement régulier et sont généralement dispersées par la police anti-émeute.



En novembre, près de 100 femmes se sont rassemblées dans la capitale, Moroni, pour une «protestation des mères» contre l’autoritarisme et pour demander la libération des prisonniers politiques. La police a violemment interrompu la manifestation et arrêté plus d'une douzaine de femmes. Des journalistes ont également été arrêtés à plusieurs reprises, notamment un chroniqueur populaire sur les réseaux sociaux, Oubeid Mchangama.





Compte tenu de cette répression, les partis d'opposition ne voyaient aucune raison de s'attendre à un vote libre et équitable lors des récentes élections législatives. En plus d'un contrôle total sur les services de sécurité et les médias d'État, ils ont affirmé qu'Assoumani avait une "emprise" sur les chiens de garde comme le Comité électoral national et la chambre constitutionnelle de la Cour suprême.



En réponse aux allégations selon lesquelles le boycott de l'opposition a rendu les élections illégitimes, Assoumani a souligné que 81 candidats étaient inscrits pour se présenter dans les 24 circonscriptions contestées. Mais sur ces 81, un seul provenait d'un parti d'opposition enregistré. Les autres étaient indépendants, membres du CRC ou appartenaient à d'autres partis qui soutiennent Assoumani.

WPR: Que signifient les récents résultats des élections pour l'emprise d'Assoumani sur le pouvoir?





Massey: Avec seulement une poignée de ruissellements prévus pour le deuxième tour de scrutin le 23 février, le CRC détient déjà une écrasante majorité au nouveau parlement. Le boycott de l’opposition ne laisse pour l’essentiel aux Comores qu’un parlement en caoutchouc. Il y aura un examen législatif négligeable des politiques d'Assoumani à l'avenir.





Une autre dimension de la consolidation du pouvoir d’Assoumani est la réaction de la communauté internationale à son autoritarisme croissant. Les Comores entretiennent des relations étroites avec la Chine et, en intégrant le pays dans son principal projet d'infrastructure, la Belt and Road Initiative, le leader chinois Xi Jinping a offert un soutien tangible à l'ambition d'Assoumani de faire du pays une économie émergente d'ici 2030.



Il suffit de dire , Xi se soucie peu du démantèlement systématique par Assoumani des normes démocratiques des Comores. Les monarchies du Golfe comme l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et le Koweït n'ont pas non plus renforcé leurs liens déjà solides avec les Comores après que l'islam sunnite a été établi comme religion d'État lors du référendum de 2018.





L’ancienne puissance coloniale des Comores, la France, n’a pas encore commenté. Cependant, les relations entre les deux pays se sont considérablement améliorées depuis qu'un conflit de longue date sur la souveraineté de la quatrième île de l'archipel, Mayotte, a éclaté à nouveau en 2018. Assoumani a effectué une visite d'État en France en juillet dernier et en décembre, il a accueilli une conférence internationale à Paris pour lever 4 milliards de dollars, soit plus du triple du PIB des Comores, en prêts, dons et fonds d'investissement pour soutenir son ambitieux programme de développement.



Alors que la menace de la France d'expulser 25 000 migrants comoriens de Mayotte reste une question sensible, il semble probable que, compte tenu de ses priorités économiques, Assoumani évitera toute nouvelle confrontation avec la France, qui se retournera probablement en limitant ses critiques à son égard.

WPR: En l'absence d'élections compétitives, comment les forces d'opposition peuvent-elles défier Assoumani? Quels autres obstacles pourrait-il rencontrer?





Massey: Si l'opposition ne peut pas compter sur la communauté internationale, elle bénéficie d'un soutien important de la grande diaspora comorienne en France. Suite à l'élection présidentielle contestée de l'année dernière, de grands rassemblements de Comoriens basés à Paris et à Marseille, qui abrite la plus grande communauté comorienne du pays, ont manifesté contre la «dictature» d'Assoumani. Les manifestations à Marseille sont depuis devenues un rendez-vous hebdomadaire.



Les membres de la diaspora comorienne ont souvent une relation complexe avec leur patrie, mais beaucoup d'entre eux conservent un intérêt pour la politique comorienne, de sorte que la taille et la régularité des manifestations de la diaspora devraient concerner Assoumani. Il est révélateur qu’avant les élections, il ait rejeté les appels de l’opposition à ce que la diaspora se fasse voter aux élections.





Aux Comores, la résistance à Assoumani doit désormais venir de l'extérieur du pouvoir législatif. Les questions sur la fiabilité du taux de participation officiel et les résultats des trois dernières élections rendent difficile l’évaluation du soutien réel d’Assoumani dans le pays. Le dernier vote largement accepté comme libre et équitable a été l'élection présidentielle de 2015, qui a été remportée par Assoumani avec une majorité de 15% au premier tour avec un taux de participation de 74%. Il a obtenu 41% des voix avec 69% de participation au second tour.



Ces chiffres, ainsi que les estimations de l'opposition sur le taux de participation aux élections plus récentes - qui sont bien inférieurs aux chiffres officiels et ont été corroborés par les observateurs internationaux - suggèrent qu'Assoumani ne bénéficie pas d'un large soutien populaire. En effet, son soutien est probablement très faible en dehors de son île natale de Grande Comore.





Pourtant, organiser une opposition efficace à la règle d'Assoumani ne sera pas facile. Soldat entraîné qui a pris le pouvoir pour la première fois lors d'un coup d'État en 1999, Assoumani a expérimenté la répression de la dissidence. Il bénéficie du soutien de la police et des services de sécurité, du moins sur la Grande Comore, où se trouve Moroni. Dans le même temps, les Comores ont une histoire de violence anti-gouvernementale et il y a un manque de cohésion entre les trois îles principales du pays.





Les deux petites îles d'Anjouan et de Moheli se méfient de la Grande Comore, et le sécessionnisme a des racines profondes sur Anjouan et, dans une moindre mesure, Moheli. Comme les voies d'opposition constitutionnelles non violentes sont fermées, il existe un risque que la résistance violente, tirant parti de l'identité insulaire et de l'animosité contre la Grande Comore, puisse à nouveau se manifester.





Traduction française d'une interview de Simon Massey, maître de conférences en relations internationales à l'Université de Coventry. Dans les Think Tanks anglo-saxons, Simon Massey est considéré comme un expert sur les Comores. Il publie des articles sur notre pays depuis plus d'une dizaine d'années. Avec Hayba fm