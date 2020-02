Le Président Azali visite l'usine de production d'eau « Al Hayi » à Gégé (Anjouan)

Après Pagé samedi 1er février, le Président continue ses rencontres auprès des industriels de l'île d'Anjouan ce dimanche 2 février, dans la région de Domoni où il a visité l'usine de production d'eau en bouteille « Al Hayi ».





Située à Gégé, l'eau en bouteille Al hayi a commencé à être produite en 2018 grâce à 24 comoriens soucieux de produire une eau de qualité tout en mettant en valeur la ressource naturelle locale.





Avec un capital de 40 millions de KMF et un investissement durable de 300 millions soutenu par l'Union Régionale des Sanduk d'Anjouan (URSA), l'usine emploie aujourd'hui 25 personnes et produit 10 m3 d'eau embouteillée par jour et dispose d'une capacité d'extension de production jusqu' 40 m3 par jour.





L'entreprise fait face à plusieurs défis, dont le recyclage de ses bouteilles, la mauvaise desserte des grands transporteurs maritimes qui crée des difficultés d'approvisionnement, mais aussi la formation de ses employés.





Le Président s'est dit fier que des comoriens s'associent ensemble pour relever le défi de l’entrepreneuriat tout en en se souciant de leur environnement naturel.





« Notre défi à tous est de mieux utiliser l'eau de source, tout en respectant notre environnement. Mon gouvernement et moi-même sommes soucieux de voir les comoriens consommer comorien. C'est pourquoi nous mettrons tout en œuvre pour aider les entreprises à produire plus pour se développer et entamer une diminution progressive de nos importations », a déclaré le Président. Beit salam