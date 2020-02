Le parti JUWA n’existe plus selon la constitution

Meurtre politique





Le parti JUWA n'est plus selon la constitution





Le Colonel Azali a tout raflé. Par des tactiques douteuses selon la presse locale, le parti CRC seul qui sera admis comme légitime parti. Il faut avoir au moins 6 élus nationaux pour avoir la l'égalité d'avoir un parti politique" et dans cette même constitution, on traduirait qu'une fois quitté son parti en plein exercice en tant qu'elu, on perd sa qualité d'un parlementaire.





Si Msaidié et Kiki n'arrivent pas à se confirmer dans les communales, donc là on mentionnera le titre d'un recueil de poèmes non publié "l'éjaculation forcée". A insister que le grand parti du pays, JUWA est fini sur une civière. Orange et Radhi seront démocratiquement infecté du Coronavirus. ©OrtegaLive