Le DCT Abou Dhabi soutient un projet réussi de sauvegarde du patrimoine aux Comores

ABOU DHABI, 15 janvier 2020 (WAM) - Une initiative visant à soutenir l'Union des Comores dans ses efforts pour sauvegarder son patrimoine vivant a été menée à bien avec le soutien du ministère de la Culture et du Tourisme (DCT) d'Abou Dhabi.





Le " Projet de renforcement des capacités pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel des Comores pour le développement durable '', qui a été mené par l'UNESCO après avoir reçu le soutien du DCT d'Abou Dhabi, a abouti à la création du tout premier inventaire national du pays, qui comprend désormais 15 éléments du patrimoine culturel immatériel.





Le projet comprenait la documentation et la recherche, la sensibilisation et l'inventaire communautaire de son patrimoine culturel, avec pour résultat une capacité considérablement accrue pour les Comores à sauvegarder son propre patrimoine culturel immatériel, conformément à la Convention de 2003 de l'UNESCO pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel.





L'achèvement du projet a vu l'UNESCO fournir un service de conseil politique et une expertise pour renforcer les cadres institutionnels et juridiques de la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel dans le pays, en plus de la formation spécialisée de divers partenaires impliqués dans la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel.





Le projet, qui s'est déroulé de novembre 2017 à décembre 2019, a été lancé suite à l'évaluation de la capacité existante, par l'UNESCO, de la petite nation insulaire à documenter son patrimoine. Il a été, également, financée par le DCT d'Abou Dhabi.





"Notre mission principale à DCT d'Abou Dhabi est de préserver, promouvoir et protéger la culture, sous toutes ses formes et sur toutes les plateformes, afin d'informer les générations futures - pour le bien de tous. Et notre émirat se soucie profondément des questions culturelles.





Nous reconnaissons l'importance de la culture, qu'elle a un pouvoir transformateur et qu'elle est efficace en tant qu'agent de changement, réunissant les nations et les esprits", a déclaré le président du DCT Abou Dhabi, Mohamed Khalifa Al-Moubarak.





"La situation aux Comores ne concernait pas seulement leur propre pays, mais était également une préoccupation mondiale. Dans le but de faire de l'émirat un pôle culturel dynamique et diversifié, nous avons nous-mêmes été confrontés à un certain nombre de ces problèmes au fil des ans, à savoir la préservation d'un patrimoine précieux. Le DCT Abou Dhabi pense que nous avons tous la responsabilité collective d'exploiter et de sauvegarder le pouvoir de la culture en tant que force transformatrice du progrès et de l'unité. Nous nous réjouissons donc de la réussite de ce projet, qui garantit aux Comores une capacité accrue de sauvegarder leurs propres «trésors» pour les générations futures".





À l'issue du projet, une cérémonie spéciale de célébration s'est tenue dans la capitale Moroni, organisée par l'UNESCO en collaboration avec le ministère de la Jeunesse, des Sports, de l'Intégration professionnelle, des Arts et de la Culture et le ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.





L'événement comprenait également une exposition photographique et une vidéo interactive présentant le patrimoine vivant aux Comores, ainsi que des présentations en direct des pratiques du patrimoine culturel immatériel aux étudiants et au grand public.





Le projet fait suite à des initiatives similaires soutenues par le DCT Abou Dhabi, y compris le projet de l'UNESCO " Renforcement des capacités nationales pour la sauvegarde du patrimoine culturel palestinien '', qui a témoigné de la participation de 30 Palestiniens de certaines institutions gouvernementales et non gouvernementales de toute la Palestine à un cours de formation de cinq jours à l'UNESCO à Ramallah en novembre 2019.





Le cours de formation a couvert la mise en œuvre effective de la Convention de 2003 sur la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel.





