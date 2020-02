Le danger est dans l'esprit de cette équipe

LE DANGER EST DANS L'ESPRIT DE CETTE EQUIPE





Je dénonce la stratégie dangereuse du ministre Chayhane et son équipe de vouloir à tout prix impliquer la région de Bambao et créer un conflit des régions pour une affaire banale de mécontentement politique et social.





Bambao ne mérite pas ça, nous avons connu des leaders à commencer par le prince Said Ibrahim et jamais la région ne laissait manipuler et tomber aussi bas que terre de la sorte. La région de Hamahamet et sa capitale en particulier l’agglomération de Mbeni, ont la culture de la tolérance mais aussi une maturité politique reconnue.





En 1996 j’étais le président de l’union des lycéens et à ce titre j’étais l’un des meneurs de grève de l’époque. Pour la sensibilisation du mouvement, j’ai organisé un tourné dans les lycées de Foumbouni et Mitsamihouli, Des tournés qui se sont bien déroulés mais le problème était comment me rendre au lycée de Mbeni fraîchement ouvert et ville natale du président Taki que nous malmenions ce temps là dans nos discours.





Très vite j’étais rassuré par deux de mes collègues du bureau originaires de Mbeni. J’avoue que j’étais agréablement surpris par l’accueil de la population de Mbeni et surtout des lycéens qui se sont mobilisés en masse pour défendre la cause de notre mouvement.





Aujourd’hui, Said Ali Chayhane et son équipe, avec grand désespoir dans l'avenir politique, veulent confronter les deux régions amies et sœurs. Une mené de leur chef Assoumani Azali jamais tranquille une fois que le mérite est à sa place, Comprenons et disons NON à ces calculs politiques et manipulations.





Assoumani Maoulidi