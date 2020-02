Le collège de Mitsamihuli Mdjini tombe en ruines

Le "Collège" de Mitsamihuli Mdjini Comment Est ce Possible que des ruines, un abri de chèvres, un "Collège" dans...

Comment Est ce Possible que des ruines, un abri de chèvres, un "Collège" dans cette condition se trouvent dans une ville phare de notre pays, de notre culture ? Mitsamihuli Mdjini est une ville qui fut longtemps, un modèle, pour l'éducation de ses enfants les plus méritants, quelle que soit leur origine sociale, un modèle d' engagement communautaire pour l'éducation et la formation.





Faut il rappeler qu'il fut un temps où Mitsamihuli et Mutsamudu concurrençaient, dépassaient même Moroni pour l'offre éducative ?





Ce délabrement n'est pas unique à Mitsamuhuli. Dites Collège et Lycée publiques et ouvrez les yeux sur des ruines, des classes au mobilier en morceaux et 83 % d'enseignants sans formation professionnelles (Annuaire des Statistiques scolaires 2016-2017). A Mitsamihuli, comme dans d'importantes agglomerations des 3 iles, il y a l'école ou les écoles privées de bon niveau. Il en faut.





Mais c'est là où le bat blesse : croire, de la part de l'élite que ce qui importe est l'éducation de ses seuls enfants. Une minorité de têtes bien faites et bien pleines, dans une forêt de citoyens non ou mal éduqués ou pire, sans éducation ni formation mais amassant des diplômes ici et là qui ne valent que leur pesant de papier, c'est à moyen terme, dévaloriser les qualifiés authentiques. Les médiocres et les tricheurs constituant la majorité se liguent contre les méritants.





Et les politiques choisissent le nombre. Le bulletin de vote d'un tricheur a le même poids que celui d'un Prix Nobel. A Terme c'est l'exil général des professionnels, ou des crises répétitives avec des affrontements physiques.





S'il y a, à Ngazidja, une ville susceptible d'être pionnière dans un combat pour une éducation de qualité (pas que l'immobilier et le mobilier) c'est Mitsamihuli. Il est temps que les bons esprits de la ville du nord, dans la continuité des initiatives rénovatrices de ces derniers temps, prennent le devant. L'école publique doit redevenir ce lieu de lumière où la société découvre et accompagne le bon élève d'une très modeste famille pour l'aider à devenir une valeureuse ressource humaine de demain, facteurs d'équilibre et de paix sociale.





Mitsamihuli ngiona ouwezo wautrendea ndjema.





Et pourquoi pas à moyen terme un lycée public d'élite du nord avec des enseignants qualifiés, avec des concours d'entrée et préparant aux meilleures universités francophones et anglophones de la région. ©️Hayba fm