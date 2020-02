L’arrivée imminente des offres Free Mobile à Mayotte se confirme, mais reste à connaître le tarif

Près de 2 ans après le lancement des offres mobile à La Réunion, Free semble tout proche de se lancer à Mayotte, et confirme qu’il est à l’origine d’une campagne de pub.





Nous vous informions récemment que l’île s’était couverte couvrir de panneaux publicitaires qui évoquent le slogan de Free. On peut en effet voir des affiches “Marahaba qui ?” ce qui signifie en français “Merci qui ?” Une seconde publicité est également visible avec comme slogan ” Bientôt vous allez tous nous dire merci !”.





Et il est maintenant confirmé que c’est bien Only, l’opérateur racheté par Free à 50% qui est à l’origine de cette publicité, comme on peut le voir sur la capture ci-dessous. Le lancement des offres Free Mobile à Mayotte est donc imminente. Il ne reste plus qu’à savoir quel forfait l’opérateur va proposé : le même qu’à La Réunion ou s’agira-t-il d’un forfait spécial pour les mahorais ?

Pourquoi Free met-il autant de temps pour lancer ses offres mobile à Mayotte ?





Cela fait en effet presque 2 ans que Free à lancé ses offres mobile à La Réunion, avec un forfait à 9,99€/mois, différent de ce qui est proposé en métropole. Mais La Réunion n’est pas le seul département où Free disposait déjà d’un réseau. En effet, c’est le cas également à Mayotte, où Telco OI, la partenaire local d’Iliad, est également présent.





Mais malgré la présence d’un réseau, il y avait du travail pour Free. En effet, lors du lancement des offres de Free à La Réunion, Hassanein Hiridjee, le PDG du groupe Telma (co-actionnaire de Telco OI à coté de Free) avait indiqué à Univers Freebox que le réseau Only, racheté peu avant à Patrick Drahi, était tellement délabré et à l’abandon qu’il fallait tout changer de A à Z, aussi bien les antennes que les câbles. Depuis, les premières antennes 4G ont été activées sur le département et les abonnés Free Mobile des autres département peuvent, depuis 1 an déjà, capter la 4G de l’opérateur et même la 4G+ à Mayotte.





Merci à Dylan ©️Univers Freebox