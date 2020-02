La Fédération de Football des Comores dans l’œil du cyclone

La Fédération de Football des Comores (FFC) est dans l’œil du cyclone.





Encore une nouvelle crise à la fédération de football des Comores. Depuis la mise en place du comité de normalisation par la FIFA, le football comorien traverse une période de turbulences.



Pour rappel, Le 23 octobre 2019, le Bureau du Conseil de la FIFA a décidé de nommer un comité de normalisation pour la Fédération de Football des Comores (FFC), conformément à l’art. 14 al. 1 let. a) et à l’art. 8 al. 2 des Statuts de la FIFA.





Cette décision a été prise en lien avec le processus électoral de la FFC qui n’a pas été mené en conformité avec les exigences statutaires applicables aux membres de la FIFA.





Le mandat du comité de normalisation comporte les tâches suivantes :





✓ Gérer les affaires courantes de la FFC.





✓ Réviser les statuts de la FFC, le code électoral de la FFC, et le code d'éthique de la FFC afin de s'assurer de leur conformité avec les statuts, règlements et exigences de la FIFA; et veiller à ce qu’ils soient valablement soumis au congrès de la FFC pour adoption.





✓ Réviser les statuts et le code électoral des trois ligues de la FFC (Grande Comore, Moheli et Anjouan) de sorte qu’ils soient conformes aux nouveaux statuts de la FFC ainsi qu’aux Statuts et aux exigences de la FIFA, en veillant à ce qu’ils soient valablement soumis aux ligues en question pour adoption.





✓ En dernier lieu, organiser et superviser les élections à tous les niveaux de la FFC sur la base des nouveaux statuts et codes électoraux.





Quelques semaines plus tard, une mission conjointe de la FIFA et de la CAF a été déployée à Moroni pour désigner les membres devant composer le comité de normalisation chargé de dépoussiérer les textes et organiser une nouvelle élection à la Fédération comorienne de football. Le mandat du comité de normalisation expirera au plus tard le 30 septembre 2020.





Force est de constater qu’au-delà des missions principales et officielles dûment assignées à ce comité, il se donne d’autres missions officieuses qui se déclinent ainsi :





- Dissolution de toutes les structures régionales (ligues et districts)

- Destitution de toutes les instances juridictionnelles de la FFC,

- Faire taire toutes les voix discordantes,

- Préparer l’élimination de tous candidats potentiels par la mise en place d’une commission d’Ethique,

- S’approprier tous les délégués des ligues à l’assemblée générale.





Pour démarrer sa machine de destruction du football comorien, le comité de normalisation invite dans un communiqué les ligues, les clubs et les districts des Comores de lui faire parvenir plus tard le samedi 21 décembre 2019, les pièces suivantes :





- PV de la dernière assemblée de mise en place des organes dirigeants

- La liste des membres des bureaux

- Copies des statuts et règlements intérieurs

- Noms et contacts des présidents et secrétaires généraux respectifs





Connaissant que tous ces documents sont à la disposition de la FFC, certaines ligues comme celle de Ndzouani ont fait la sourde oreille. Mais cela n’est qu’un catalyseur permettant au comité de normalisation de mettre en place son plan machiavélique. La réaction du comité ne s’est pas fait attendre car trois jours plus tard, la présidente a passé illégalement aux actes :





- Décision N°2019/03/CONOR du 24 décembre 2019 portant nomination d’une commission Ad hoc de la ligue de Ndzouani,

- Décision N°2019/04/CONOR du 26 décembre 2019 portant nomination d’une commission Ad hoc d’homologation et de discipline d’Anjouan,

- Décision N°2020/01/CONOR du 04 janvier 2020 portant nomination de la commission Nationale d’Ethique et Fair-play,

- Décision N°2020/02/CONOR du 04 janvier 2020 portant nomination d’une commission Ad hoc d’appel de la ligue d’Anjouan,

- Décision N°2020/03/CONOR du 14 janvier 2020 portant nomination d’une commission Ad hoc de désignation des arbitres d’Anjouan,

- Décision N°2020/05/CONOR du 14 janvier 2020 portant nomination d’une commission Ad hoc des jeunes d’Anjouan,





La liste est longue et cela résume le parcours désorienté du comité de normalisation.





Encore, ces derniers jours, j’ai appris qu’un vent souffle paisiblement à Ngazidja (nomination d’une commission Ad hoc d’homologation et de discipline et d’une commission Ad hoc de désignation des arbitres à Ngazidja) car le président de la ligue est prêt à avaler la pilule, avant de terminer sa course à Moheli dans les prochaines semaines. Ces actes peuvent s’avérer très dangereux pour l’image, la stabilité et le développement du football national.





Lorsqu’on jette regard rétrospectif, on se souviendra qu’en conférence de presse au Golden Tulip de Moroni, devant les émissaires de la FIFA conduit par Véron Mosengo Omba, Kanizat Ibrahim, alors présidente du comité a déclaré que « C’est tout un honneur de pouvoir servir le football comorien. Nous avons énormément de travail à faire en si peu de temps. Une mission à tenir et cela sera déterminé avec le reste du comité. Mais même en peu de temps, on peut réaliser des belles choses s’il y a une bonne communication entre nous et qu’on respect aussi la loi et les textes ».





Dans cet angle, la communauté footballistique note avec regret que la présidente a trahi ses propos et montre à travers ses actes son vrai visage et ceux de ses paires. Elle travaille sans lois ni textes. Elle a même passé à côté des tâches qui lui sont confiées. Ses missions légales sont loin d’être débutées. Barrer la route à des candidatures potentielles constitue le cheval de bataille du comité. Dans la rue de la capitale, l’hypothèse de rendre éligible l’ancien président de la FFC, SAID ALI SAID ATTOUMANE, pourtant suspendu par l’ancien comité exécutif est d’actualité. Bref, il s’agit d’un bis répétita des événements ayant conduit à l’installation du comité de normalisation.





Vous n’êtes pas sans savoir que ce dit comité est investi dans une période spécifique pour des missions spécifiques. Or, au lieu de se contenter de la gestion des affaires courantes de la FFC, il prend, tous les jours, des décisions importantes qui vont au-delà de ses limites. Vous n’êtes sans savoir que le comité n’avait pas à opérer des changements au niveau des structures en place, en pleine compétition, bien que la loi ne les ait pas autorisés. Oubliant au passage qu’un simple comité nommé par la FIFA ne dispose pas le plein pouvoir comme un comité exécutif. En Egypte où ce comité de normalisation est installé pour les mêmes missions, le 20 aout 2019, les choses vont de bon train avec le président Amr Youssef EL-GANAINY . Ici, c’est le désordre et le chaos qui s’installent.





Il est vrai que si le comité de normalisation avait la ferme intention de redorer l’image du football comorien, il devrait ipso-facto se pencher sur la feuille de route tracée par la FIFA et agir dans son cadre de compétence. Mais, en nommant des commissions ad hoc pour assurer des affaires courantes pendant que le comité est chargé aussi des affaires courantes, ce comité a montré toutes ses faiblesses. Il est donc en perte de vitesse et perd toute sa crédibilité. En réalité, assiste un nouvel épisode dans le feuilleton de la mauvaise gouvernance du football comorien.





Etant amateur du ballon rond comorien, je condamne avec toute mon énergie le comportement du comité de normalisation. De la même sorte, j’exprime toute ma profonde déception face aux agissements de ce dernier.





Ainsi, à travers cette déclaration, je voudrai aussi et surtout attirer l’attention de la FIFA sur le réel danger qui se présente aux Comores du fait des méthodes et des pratiques de son soi-disant comité de normalisation.





J’invite tous les amoureux du football comorien à se soulever contre cette anarchie.





Vive le football des COMORES





Izdine AHMADA, passionné du football comorien