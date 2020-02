Fin de l’aventure malgache d’Air Austral : comment des dirigeants ont-ils pu se faire avoir de la sorte ?

Vers la fin du partenariat stratégique





Le partenariat stratégique permettant à Air Austral d’avoir le contrôle opérationnel d’Air Madagascar n’a pas tenu deux ans. Une double page parue le 3 février dans « le Quotidien » confirme que le divorce est acté, Air Austral voyant sa part dans le capital diminuer à 7 % selon la presse malgache. C’est la fin de l’aventure malgache d’Air Austral, dans laquelle ses dirigeants se sont engagés avec une certaine légèreté.





Un dossier de deux pages paru dans « le Quotidien » du 3 février ressemble à la confirmation d’un acte de divorce. Air Madagascar et Air Austral se dirigent vers la fin de leur partenariat stratégique. Lancé en grande pompe voici moins de deux ans, ce partenariat devait faire d’Air Austral un actionnaire à 49 % de la compagnie nationale malgache, avec droit de veto. C’était aussi à Air Austral qu’incombait le choix de la direction opérationnelle d’Air Madagascar.





Air Austral était soutenue dans cette opération par les banques, et avait donc proposé de passer par un prêt pour financer son entrée dans le capital d’Air Madagascar. Manifestement, les dirigeants d’Air Austral ont engagé cette opération en méconnaissant profondément le fonctionnement de la société malgache.





En effet, les élections présidentielles se rapprochaient, et le président sortant était loin d’être favori. Les clauses du partenariat avec une compagnie réunionnaise étaient bien peu de chose eu égard à la pression qui pèse sur les responsables politiques malgaches. C’est ainsi qu’Ethiopian Airlines fut autorisée à desservir la Grande île, ce qui faisait de la grande compagnie éthiopienne une concurrente d’Air Madagascar sur l’axe Antananarivo-Paris. Si cette décision allait à l’encontre du partenariat, elle rappelait aussi à Air Austral qu’il fallait honorer sa part du contrat, à savoir le versement de la totalité de la somme convenue pour entrer dans le capital, soit près de 40 millions de dollars.





La Sécurité sociale malgache actionnaire d’Air Austral !





C’est alors qu’est arrivée dans le jeu la Caisse nationale d’assurance et de prévoyance de santé (CNAPS), l’équivalent de la Sécurité sociale à Madagascar. Cette dernière est devenue actionnaire d’Air Austral. Les conditions du divorce restent à préciser sur ce point, car quelle est la part de la CNAPS dans le capital d’Air Austral ?





Là dessus se greffe une enquête de l’Autorité de la concurrence visant à déterminer si le refus de laisser Corsair desservir Madagascar depuis La Réunion n’est pas le résultat d’une décision de l’État malgache (actionnaire d’Air Madagascar) pour favoriser le monopole d’Air Austral (actionnaire d’Air Madagascar) sur les liaisons entre La Réunion et la Grande île.





Il est à noter que ce partenariat a eu pour effet de créer un monopole au profit d’Air Austral. Tous les vols se dirigeant depuis La Réunion vers Madagascar sont opérés par des avions d’Air Austral, et commercialisés par Air Austral et Air Madagascar. Quant aux vols desservant le Nord de Madagascar en provenance de l’archipel des Comores, ils sont opérés par Ewa, filiale mahoraise d’Air Austral. Enfin, les lignes intérieures de Madagascar sont desservies par Tsaradia, filiale d’Air Madagascar créée par la direction nommée par Air Austral. Les prix des billets ont connu une forte augmentation, et aller à Antananarivo peut coûter aussi cher qu’aller à Paris, alors que la distance et 10 fois moindre. Les tarifs des vols intérieurs et de Ewa Air sont aussi nettement prohibitifs, bien loin en tout cas du tarif observé en Europe pour des distances analogues, où il est facile de trouver un billet d’avion à moins de 100 euros.





Un mépris qui coûte cher





La défaite dès le premier tour du président sortant et la victoire d’Andry Rajoelina à la présidentielle ont amené au pouvoir une équipe qui ne partageait pas la stratégie précédente. Ce n’était pas de bon augure pour Air Austral. De plus, les dirigeants de la compagnie réunionnaise n’ont pas les moyens d’être en accord avec les objectifs que le président Rajoelina fixe à Air Madagascar. Il compte relancer des destinations, en ouvrir de nouvelles, pour doubler rapidement le nombre de touristes.





A Ivato, une nouvelle aérogare ultra-moderne dédiée aux vols internationaux sera inaugurée dans quelques semaines. Manifestement, Air Madagascar doit franchir une nouvelle étape dans son développement, et Air Austral n’est pas prêt pour suivre dans l’augmentation de capital prévue. En conséquence, tout ce que la compagnie réunionnaise a injecté dans Air Madagascar, sous forme d’argent et de moyens humains, va profiter à d’autres. Et les dirigeants d’Air Austral assisteront comme spectateur à tous ces développements.





Lire la suite dans Témoignages Une fin qui remet...



M.M.