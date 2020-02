Douanes : Vente aux enchères au centre douanier de Moroni

Communiqué sur la vente aux enchères du 08 Février 2020





La Direction Générale des Douanes porte à la connaissance du public qu’une vente aux enchères aura lieu au centre douanier de Moroni port le samedi 8 Février 2020 sous l’entremise de maitre Mohamed Kole (huissier de la douane) à partir de 9h 00 dans la salle de l’autorité portuaire des Comores (APC).





La visite des marchandises est ouverte du mercredi 05 au vendredi 07 Février 2020 durant les heures d’ouverture des bureaux.