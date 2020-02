Domoni Anjouan au 34ème Festival International Surajkund





Occupant une place de fierté dans le calendrier touristique international, Le festival Surajkund a ouvert ces portes ce lundi 10 février 2020 à New Delhi. Plus d'un million de visiteurs affluent au Mela pendant la quinzaine du mois de février dont des milliers de touristes étrangers. Le Surajkund Mela est unique car il met en valeur la richesse et la diversité de l'artisanat, des métiers à main et du tissu culturel de l'Inde, et est la plus grande foire d'artisanat au monde.





Cette année 2020, Onze artistes et deux artisans comoriens sont en Inde pour représenter les Comores dont, le groupe Chagaga Music de Domoni Anjouan, Mbeni Ngoma, Napalo Ali Ahmed Mahmoud, Oirdaty Ibrahim et Anli Ahmed Ousseini (Domoni Anjouan). Ces derniers ont pour mission de mettre en lumière la culture comorienne.





Le Festival International Surajkund est organisé par la Mela Authority & Haryana Tourism en collaboration avec les ministères du Tourisme, des Textiles, de la Culture et des Affaires extérieures de l'Union.





Pour la 34e édition de Surajkund Mela-2020, l'État de l'Himachal Pradesh a été choisi pour être l'État thématique. Et on compte au moins 20 pays étrangers et tous les États de l'Inde participent également.





Naouir Eddine Papamwegne