Décès de Mohamed Djaanfari : Message de condoléances du gouverneur et président du Conseil national de Transition

Mohamed Djaanfari Message de Condoléances





Le Gouverneur et Président du Conseil national de Transition





Adresse





Un message de condoléance suite à la mort de Mohamed Djaanfari.





En cette douloureuse perte, le gouverneur Mouigni Baraka Said Soilihi, en son nom propre et au nom du Conseil national de transition, adresse à la famille de Mohamed Djaanfari, à ses enfants, à la ville de Sima, au NEM, au FUDA, à l’Île d’Anjouan et à l’ensemble du peuple Comorien, ses douloureuses condoléances et ses sincères compassions pour cette perte subite inscrite dans le destin imparable de Dieu, le tout puissant.





Le Gouverneur Mougni Baraka Said Soilihi implore le tout puissant et le tout miséricordieux d’accorder à la famille du défunt patience, foi et réconfort pour faire face à cette épreuve divine.





Le monde politique, le monde des affaires et la nation ont perdu un homme de convictions, un de leurs grands serviteurs et patriotes qui a apporté à son pays tout son temps et toute son énergie qui lui ont valus la place importante qu’il occupa au niveau national.





Le leader Mohamed Djaanfari a toujours porté un message de progrès, de consolidation de la paix entre les anjouanais et entre le peuple comorien.





Puisse Dieu le tout puissant lui accorder une place importante au paradis !





Fait à Moroni le 21 février 2020

Le Gouverneur et Président du CNT, Mouigni Baraka Said Soilihi