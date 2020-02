Décès de Mohamed Djaanfari : Le parti JUWA salue la mémoire d'un patriote

MOHAMED DJAANFARI N'EST PLUS. Le parti JUWA transmet les condoléances les plus attristées à sa famille, sa femme, ses enfants et ...

Le parti JUWA transmet les condoléances les plus attristées à sa famille, sa femme, ses enfants et à tous ceux et celles qui lui sont chers (es) pour la perte d'un grand homme politique qui a marqué l'histoire des Comores.





La Direction Nationale du Parti Juwa est profondément touchée par la disparition d'un homme politique verrouillé d'un nationalisme irréprochable et d'une intégrité affirmative.





Elle ose espérer que ses empreintes germent dans le pays d'une manière générale et dans sa région de Sima à Anjouan en particulier. Il doit servir de référence d'exemplarité de réussite dans les domaines politiques, économiques et sociaux. Grâce à son action dans les transports maritimes, il a su booster avec lui la création de multiples emplois et d'activités génératrices de revenus.





Le parti Juwa salue la mémoire d'un patriote qui jusqu'à sa mort a lutté pour se trouver toujours dans le camp des combattants pour l'état de droit et la démocratie. Que son âme repose en paix !





LE SECRETAIRE GENERAL DU BUREAU EXECUTIF NATIONAL