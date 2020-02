20-02-2020. Promesse tenue. Début des travaux de réhabilitation des routes secondaires de Mitsamihuli. Le président d'Al Qibla, Elamine Said Hassan et son équipe ont rappelé au public qu'ils comptent tenir le cap annoncé, en respectant scrupuleusement le calendrier convenu et les termes du contrat signé entre Al Qibla et la CGC.





Pour rappel les travaux doivent durer 4 mois à partir d'aujourd'hui et vont coûter 176 Millions kmf. 30% de cette somme est déjà débloquée pour pouvoir donner l'ordre de service.





"Al Qibla, plus qu'un projet, une ambition. Celle de faire de la ville de Mitsamihuli, une ville modèle, une référence en matière de transparence et de développement local . Pour prier il faut se tourner vers Mitsamihuli, il doit être de même pour le développement". Elamine Said Hassan, reprenant à son compte le refrain de la célèbre chanson : "Mitsamihuli riwafiki".





Idjabou Bakari