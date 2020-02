Coronavirus : Madagascar ferme ses frontières aux passagers venant de Chine

Des mesures strictes. Finalement, après la déclaration d’urgence internationale de l’Organisation Mondiale de la santé (OMS) la semaine dernière face à l’épidémie du coronavirus, Madagascar, comme beaucoup de pays tels la France, la Russie, les Etats-Unis, et d’autres pays européens, a fermé ses frontières avec la Chine pour éviter la propagation de ce virus, selon le communiqué du ministère de la Santé publique et du ministère des Transports, du tourisme et de la météorologie, hier.





« Vu la capacité de résilience limitée de notre système de santé face à un risque d’importation massive de cas, et la difficulté logistique de mettre en quarantaine tous les passagers venant de Chine, l’Etat malgache a mis en place les mesures préventives à recommander aux compagnies aériennes de ne plus transporter des passagers venant de Chine ou y ayant transité. En cas de violation, la compagnie doit se charger de la mise en quarantaine de ses passagers. De même pour les navires, il est nécessaire de respecter les mesures d’arraisonnement, et de communiquer préalablement toute information concernant l’état de santé des passagers aux ports de partance et de transit », selon toujours ce communiqué.





Après Air Madagascar, d’autres compagnies aériennes comme Air Mauritius ou Air Austral ont déjà annulé leurs vols vers et en provenance de Chine, depuis mardi.

Vigilance





Le ministère a souligné que tous les ports et aéroports de Madagascar doivent renforcer le contrôle sanitaire des passagers et membres d’équipage, et de vérifier systématiquement leurs passeports afin de retracer leur itinéraire.





Ces mesures s’appliquent aussi dans les gares routières, même en absence de toute contamination dans le pays. Il faut enregistrer la liste des voyageurs avec leurs contacts téléphoniques en gardant et sécurisant cette liste pendant un minimum de quatre semaines, selon la recommandation du ministère.





Depuis la médiatisation de cette épidémie provenant de la Chine, la population est plus vigilante. Les pharmaciens ont ainsi vu leurs ventes de masque grimper à raison de près de 500 masques par jour. A Behoririka, surtout dans les magasins tenus par les chinois, masque de protection et gel désinfectant ont été distribué aux employés.





Le ministère a enjoint à la population d’appeler le numéro vert 910 en cas d’alerte et d’éviter tout contact avec des personnes ayant séjourné en Chine récemment et présentant des problèmes respiratoires.





Selon le dernier bilan mondial, le nombre de décès s’élève à 490 dont 488 en Chine et un en Philippines, et 23 500 malades. Ce virus touche désormais 27 pays dans le monde.





©️ madagascar-tribune.com