Coronavirus : le bilan continue de s’alourdir en Chine... 722 morts !

Coronavirus : le bilan continue de s’alourdir en Chine





L’épidémie a contaminé plus de 34 500 personnes dans ce pays, dont 722 sont mortes, selon le bilan du gouvernement central samedi.





Le médecin chinois sanctionné pour avoir sonné l’alarme à propos de l’apparition du nouveau coronavirus a succombé vendredi à l’épidémie, provoquant une forte colère dans le pays tandis que le bilan continue de s’alourdir.

722 morts en Chine

Deux semaines après la mise de facto en quarantaine du Hubei, la province du centre de la Chine où la pneumonie virale s’est déclarée, l’épidémie a contaminé plus de 34 500 personnes dans ce pays, dont 722 sont mortes, selon le bilan du gouvernement central samedi 8 février.





Samedi matin, la mort d’un Américain a été annoncée à l’épicentre de l’épidémie en Chine. « Nous pouvons confirmer qu’un citoyen américain de 60 ans déclaré porteur du coronavirus est mort dans un hôpital de Wuhan, en Chine, le 6 février », a déclaré à l’Agence France-Presse un porte-parole de l’ambassade des Etats-Unis à Pékin.





Pangolin, diarrhée… : les pistes de la transmission

Le nombre de morts dépasse désormais celui du SRAS (Syndrome respiratoire aigu sévère), qui avait tué 774 personnes dans le monde en 2002-2003. Plus de 300 autres cas ont été confirmés dans une trentaine d’Etats et de territoires, dont deux mortels à Hongkong et aux Philippines.Alors que la piste d’un virus provenant de chauve-souris semble se confirmer, des scientifiques chinois ont annoncé que le pangolin, un petit mammifère, pourrait être « l’hôte intermédiaire » ayant, le dernier, transmis l’agent infectieux à l’être humain. Le mammifère couvert d’écailles, considéré en Chine comme un mets de choix et une source de médicaments traditionnels, pourrait avoir été un hôte intermédiaire du coronavirus, facilitant son passage de la chauve-souris à l’homme.Par ailleurs, une étude publiée vendredi dans le Journal of the American Medical Association a indiqué que la diarrhée pourrait être une voie secondaire de transmission. La voie primaire de contamination serait celle des gouttelettes chargées de virus émanant de la toux d’une personne infectée. Les chercheurs ayant travaillé sur les premiers cas ont toutefois dit s’être concentrés sur les patients avec des symptômes respiratoires, et qu’ils pourraient donc avoir négligé ceux liés au système digestif. 14 patients sur 138 (10 %) dans un hôpital de Wuhan qui étaient étudiés dans le nouvel article avaient initialement diarrhée et nausée un ou deux jours avant le développement de fièvre et de problèmes respiratoires.LeMonde avec AFP