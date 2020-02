Coronavirus : 8 décès au total en Iran, des pays voisins ferment leurs frontières

Une Iranienne porte un masque de protection contre le nouveau coronavirus, à Téhéran, le 22 février 2020 ( AFP / ATTA KENARE ) Plus de ...

Une Iranienne porte un masque de protection contre le nouveau coronavirus, à Téhéran, le 22 février 2020 ( AFP / ATTA KENARE )

Plus de quarante cas de contamination ont été dénombrés, en faisant le principal foyer du virus au Moyen-Orient.





Huit décès. L'Iran est devenu dimanche 23 février le pays où le nouveau coronavirus a fait le plus de morts hors de Chine. Plusieurs pays voisins ont pris des mesures préventives et ont fermé leurs frontières, interdisant pour certains les voyages vers et depuis ce pays.





La République islamique d'Iran a été le premier pays du Moyen-Orient à faire état de la mort de patients atteints du nouveau coronavirus, mercredi dernier. Dimanche, le ministère de la Santé a annoncé la mort de trois nouveaux patients touchés par le virus Covid-19. Au total, il y a huit décès sur un total de 43 cas de contamination.





L'Irak, la Turquie, l'Aghanistan et le Pakistan ferment leurs frontières





Le président du conseil municipal de Téhéran, ville qui compte plus de 8 millions d'habitants, a déclaré à la télévision que "si le nombre de personnes infectées augmente à Téhéran, la ville entière sera mise en quarantaine". En guise de "mesure préventive", les autorités ont annoncé la fermeture des écoles et universités, cinémas, théâtres et autres lieux culturels dans 14 des 31 provinces du pays, dont celle de Téhéran.





Après l'Irak voisin, qui a interdit aux Iraniens l'entrée sur son sol et aux Irakiens d'aller en Iran, la Turquie a décidé de fermer "temporairement" sa frontière terrestre avec l'Iran et de suspendre le trafic aérien avec ce pays. L'Afghanistan a de son côté "interdit temporairement tout voyage vers ou depuis l'Iran" par terre ou air. Un autre voisin, le Pakistan, a fermé sa frontière avec la République islamique d'Iran. AFP