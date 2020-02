Coronavirus : 959 013 200 kmf pour le plan national de riposte

" Le plan de préparation et de riposte à l'épidémie d'infection à Coronavirus en Union des Comores" est fin prêt. ...

43 pages pour dresser un tableau de la situation, expliquer le virus et comment s'en protéger, inventorier les moyens disponibles et nécessaires, évaluer les faiblesses des dispositifs et proposer des solutions afin de faire face à cette épidémie mondiale.





C'est ainsi que sur les 9 points importants, 5 sont identifiés comme des faiblesses: l'équipe d'intervention rapide, la capacité des laboratoires, la prévention et le contrôle des infections, la gestion des cas et la logistique.





Le ministère de la santé a donc convié ses partenaires techniques et financiers (PTF) pour leur présenter ce plan et solliciter la mobilisation de fonds indispensables à sa mise en œuvre et ce dans le cadre du Règlement Sanitaire International.





Par Idjabou Bakari