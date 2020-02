Classement des meilleurs cabinets d’avocats d’affaires aux Comores : Le Cabinet d’avocats SI&A et ses deux associés démentent avoir participé...

COMMUNIQUÉ DE PRESSE Le 13 février 2020, Chambers and Partners a rendu public son classement 2020 des meilleurs cabinets d’avocats d’...

Le 13 février 2020, Chambers and Partners a rendu public son classement 2020 des meilleurs cabinets d'avocats d'affaires aux Comores. Dans ce classement, le Cabinet d'avocats Saïd Ibrahim figure dans la Bande 2, devant le Cabinet Mzimba Avocats et derrière le Cabinet d'avocat Bahassani.





Le Cabinet d’avocats SI&A et ses deux associés démentent avoir participé, d’une manière ou d’une autre, à une quelconque enquête devant aboutir à ce classement. Le Cabinet a été contacté le 15 janvier 2020, par Chambers, via Monsieur Arjun Shah, le Responsable Business Developpement Executive, pour participer à l’enquête sur le classement. Il a reçu, par la suite, plusieurs relances, notamment celles du 28 janvier 2020, du 29 janvier 2020 et du 4 février 2020, pour ne citer que celles-là.





Les avocats associés du Cabinet ont décidé, de commun accord, de ne pas donner suite à cette requête parce qu’ils trouvaient que les méthodes employées pour faire ce classement ne sont ni objectives ni fiables. Ils estiment que remplir un simple formulaire et répondre au téléphone à des questions posées par un interlocuteur se trouvant à des dizaines de milliers de kilomètres et qui n’a aucune emprise sur la réalité de l’environnement dans lequel évoluent les cabinets d’avocats comoriens ne sont pas des méthodes scientifiques aptes à faire asseoir un classement fiable et juste des cabinets d’avocats d’affaires.





Il est important de rappeler que le Cabinet d’avocats Saïd Ibrahim, à l’époque constitué de 4 avocats inscrits au Barreau de Moroni, n’existe plus depuis bientôt un an. Il est remplacé par le Cabinet d’avocats SI&A, constitué seulement de deux avocats signataires du présent communiqué de presse.





Fahmi Said Ibrahim

Abdoulbastoi Moudjahidi