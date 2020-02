Chaker Alhadhur, le numéro 24 de la Berrichonne de Châteauroux s'est envolé

Alhadhur félicité par Leroy, Condé et Grange après son but. © (Photo Maxppp, Jean-Pierre Belzit) Ligue 2 - Principal artisan du succès...

Alhadhur félicité par Leroy, Condé et Grange après son but. © (Photo Maxppp, Jean-Pierre Belzit)

Ligue 2 - Principal artisan du succès castelroussin à Ajaccio (0-1), Chaker Alhadhur semble revenir à son meilleur niveau, après quelques semaines de doute. Le Comorien le clame, il se sent bien à la Berri.





Le destin offre parfois de drôles de clins d’œil. Vendredi, Chaker Alhadhur, numéro 24 dans le dos, s’est envolé. Non pas pour claquer un dunk façon Kobe, légendaire porteur du 24 chez les Lakers, mais pour smasher une tête qui rapporta trois points aux Castelroussins. Le premier but de sa carrière dans cet exercice.





« Quand on me voit, je ne suis pas très grand, pas très costaud, on se dit “ lui, on ne va pas trop faire attention, de la tête ce ne sera pas un danger ”, mais au final ils vont commencer à se méfier », sourit le Comorien, qui a bien choisi son moment pour se montrer brillant.





« J’ai fait deux grosses bourdes ça arrive » « On a fait un gros match face à une bonne équipe d’Ajaccio, qui mérite sa 3e place. On est restés soudés et solidaires pour tenir le score. Ce n’est pas facile, physiquement ça demande beaucoup d’efforts, on n’a pas souvent la balle. D’un point de vue individuel, je suis très heureux et très fier d’avoir marqué ici encore, pour la deuxième fois, ce n’est pas anodin. La semaine précédente j’avais eu deux occasions contre Niort de la tête, que j’avais ratées. J’étais un peu déçu, là c’est rentré. »À croire que l’air de l’île de Beauté fait se sublimer Alhadhur, qui avait déjà délivré la Berri la saison passée au stade François-Coty, au bout de la nuit.





Pour l’ancien Caennais, cet Ajaccio - Châteauroux (0-1) remporté au courage est aussi le match de la rédemption. Il y a un mois, il était complètement passé au travers devant Guingamp, directement impliqué sur deux buts lors de la gifle 1-5 infligée par les Costarmoricains. De l’histoire ancienne : « J’ai fait deux grosses bourdes, ça arrive. Comme je l’ai dit à mes coéquipiers et à ma famille, il vaut mieux faire deux bourdes sur un match que plusieurs bourdes sur plusieurs matchs… C’était côté gauche alors que j’ai l’habitude de jouer à droite cette saison.





Mais bon ce n’est pas une excuse, je suis passé à côté. Ce match-là est oublié, il faudra juste ne pas réitérer ces erreurs. J’ai marqué et c’est du passé. » Une petite musique s’est pourtant fait entendre en janvier, celle d’un possible départ d’Alhadhur vers la Turquie. Le principal intéressé n’a jamais envisagé cette hypothèse. « C’était des rumeurs, j’ai lu ça… Je suis bien ici, j’ai envie de réussir notre objectif qui est le maintien. » Si possible en étant aligné dans le onze de départ, ce qui n’a pas toujours été le cas ces derniers temps. L’arrivée l’été dernier de Jérémy Cordoval a sensiblement renforcé la concurrence dans le couloir droit.





Nicolas Usaï sait qu’il dispose là de deux éléments forts : « Avec “ Cordo ”, c’est certainement le poste où la concurrence est la plus difficile. Ce sont deux profils qui se ressemblent énormément. Ils font même chambre ensemble. C’est difficile de les séparer, ce sont deux latéraux de qualité, c’est bien qu’ils puissent se tirer la bourre. Chaker sort d’un très bon match, ce sera peut-être le tour de “ Cordo ” mardi ou vendredi. Cette émulation doit nous permettre d’avancer. » Alhadhur ne dit pas autre chose : « Entre moi et Cordoval, la concurrence a toujours été saine. C’est quelqu’un que j’apprécie beaucoup, il n’y a pas de trucs bizarres entre nous.





C’est le meilleur qui joue, de toute façon c’est le coach qui décide et nous, on respecte sa décision. Ça ne gâche pas notre relation. »





Pour la Berri, il est plus que temps de passer la deuxième à Gaston-Petit, d’où seul Auxerre est reparti bredouille. Chambly (15e) s’y présente justement ce mardi. « Pour moi un maintien, ça se joue à domicile. On a de la chance d’être aussi bons à l’extérieur, mais le match de Chambly est vraiment très important. On commence très bien l’année 2020 avec trois matchs sans défaite, ce serait bête de gâcher tout ça. La victoire est impérative, on fera tout pour aller la chercher. Chambly est une équipe à notre portée donc on fera le maximum. » Parole de Chaker Alhadhur, digne détenteur du numéro 24.





