2ème tour des législatives : L'Union Africaine déploie une mission spéciale

Le Président de la Commission de l'Union africaine, M. Moussa Faki Mahamat, a décidé de déployer une mission technique d'experts en Union des Comores, dans le cadre du second tour de l’élection des Représentants de la Nation en Union des Comores.





Le déploiement de la Mission technique d'experts de l'Union africaine (16-26 février 2020) est conforme au mandat de l'Union africaine pour la promotion et l’approfondissement de la démocratie et des élections démocratiques sur le continent, tel que consacré par les instruments pertinents que sont la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, la Déclaration OUA/UA sur les principes régissant les élections démocratiques en Afrique et les Directives de l'Union africaine pour les missions d'observation et de suivi des élections en Afrique, indique l'UA dans un communiqué publié ce lundi 17 février sur son site internet.





Cette mission "est également conforme à l’aspiration N°3 de l'Agenda 2063 de l'Union africaine qui vise à garantir la bonne gouvernance, la démocratie, le respect des droits de l'homme, la justice et l'État de droit en Afrique", poursuit le communiqué.





L'objectif de la Mission technique d'experts, selon le document, est de "procéder à une évaluation indépendante, objective et impartiale du second tour de l’élection des Représentants de la Nation en Union des Comores, conformément aux normes et standards internationaux et continentaux ainsi que le cadre juridique des élections dans le pays".





