« 2020, année de l'Éducation pour l'émergence des Comores à l'horizon 2030 »

« Journée Internationale de la langue Maternelle »





Sur la base de la vision du président AZALI ASSOUMANI déclarant l'année 2020 , l'année de l'Éducation pour l'émergence des Comores à l'horizon 2030 visant à « Garantir le développement humain durable de la population Comorienne » et en s'appuyant sur la Constitution de l'Union des Comores en son article 9 alinéa 3 consacre le Shikomori , le français et l'Arabe comme langue officielle du pays.





Dans le monde actuel , en plein mutation , la langue Maternelle s'impose comme source de la cohésion nationale et du maintien de la paix . Les Comores sont parmi les rares pays au monde où ,malgré la situation insulaire et les distances qui séparent ( la mer ) les Îles , Il n 'existe pas une distinction des langues. Les Comores ( des 4 Îles ) parlent tous la même langue ( Le Shikomori ) doit être la langue qui soit écrite et parlées couramment aux Comores pour permettre à nos concitoyens de mieux suivre l'évolution socio-économique entreprise par le chef de l'État , en introduisant progressivement des traductions en Shikomori Les textes législatifs et réglementaires , ainsi que tous les actes prouvant intéresser la vie publique.





Une langue est bien plus qu'un moyen de communication : c'est la condition même de notre humanité. En elle se sédimente nos croyances, notre identité . Grâce à elle se transmettent nos expériences , nos traditions et nos imaginaires et de nos modes de vie.





Le Ministère de l'Éducation Nationale par le biais de la( DGAPL) ,en collaboration avec le ( CNDRS) Organisent une semaine linguistique qui s'achèvera par la célébration de la journée Internationale de la langue Maternelle (J.I.LM ) le 22 février 2020. Une commission de réflexion siège au Ministère pour mieux préparer cet événement .





Ministère de l’Education Nationale