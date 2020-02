2019 : Une diminution du taux des accidents mortels et une augmentation des arrestations

[Bilan 2019] Le commandant de la Gendarmerie Nationale, Ramadani Mdahoma, a présenté ce vendredi matin les statistiques annuelles issues des interventions effectuées le long de l’année 2019 par les unités tout département confondu. Ce fût aussi l’occasion de faire part du bilan de ses réalisations un an après sa prise de fonction à la tête du commandement de la Gendarmerie Nationale.





Le Commandant Ramadani a rappelé avoir priorisé le « renforcement des capacités opérationnelles et techniques des gendarmes, la proximité et le contact avec la population pour mieux remplir les missions de service de sécurité publique.





« A ce sujet plusieurs unités et des postes de gendarmerie de proximité ont été ouverts sur le territoire national. C’est le cas des postes de Gendarmerie de Vouvouni à la Grande Comore, de Bandrani et de Bambao Mtsanga à Anjouan », a-t-il dit non sans rappeler que « ce rapprochement avec la population participe au renforcement de la sécurité des citoyens mais aussi contribue à une bonne conduite des enquêtes judiciaire ».





EN 2019, plusieurs actions citoyennes ont été menées par les gendarmes dans diverses communes du pays. A Batou dans la région de Hammamet, à Mavingouni dans le Bambao et à Tsidjé dans la région d’Itsandra, la Gendarmerie a soutenu des travaux d’assainissement des rues et ruelles de ces localités.





« A Hombo et Missiri à Anjouan notre groupement de gendarmerie a contribué à déboucher les canaux de drainage des eaux, et nous contribuons aussi à la protection du littoral et la lutte contre l’extraction du sable », a soutenu le Commandant.





Dans ce chapitre de protection de l’environnement, nos unités aident à protéger le parc marin Nationale contre des actions de braconnage des tortues, en partenariat avec le département en charge de la protection du parc marin.





« Des actions de reboisement des airs forestiers ont été l’œuvre de nos unités à Djando à Mohéli et à Dindri et Lingoni à Anjouan », a déclaré le Commandant Ramadane tout en rendant un hommage au défunt Colonel Mohamed Anrifi qui avait fait de la protection de l’environnement en général et du reboisement en particulier un de ses principaux combats.





Il a aussi rappelé les missions d’alerte et d’information a l’endroit de la population lors du passage du cyclone Kenneth, « Toutes nos unités ont été mobilisées en se trouvant parmi les premiers sur les lieux sinistrés, en organisant les secours aux populations et en contribuant aux premières opérations de sauvetage des sinistrés et de sécurisation des biens », a déclaré le Chef d’escadron, Ramadani Mdahoma.





Parlant des actions sur le terrain en 2019, les Gendarmes départementaux en collaboration étroite avec la direction Général des Douanes ont encore su se montrer ferme dans la lutte contre les trafics de drogues et la consommation de stupéfiants, plusieurs réseaux ont été démantelés à travers le pays.





S’agissant du renforcement des capacités de gendarmes, le commandant a cité plusieurs sessions de formations organisées aux Comores dans le cadre de l’application des accords de défense entre la France et les Comores et dans le cadre de la mise en œuvre des accords militaires avec Madagascar. « Je peux citer ici la formation en matière de sécurité intérieure, la formation sur la gestion démocratique des foules et les interventions en cas d’attaque terroriste ou de prise d’otage, la formation sur la protection des hautes personnalités en cours de réalisation, la formation sur les fraudes documentaires dont les titres d’identité. Certains Officiers de la gendarmerie ont bénéficié d’une formation des formateurs sur les droits de l’enfant et des femmes victimes de violences, organisée par l’UNICEF en collaboration avec la Commission Nationale des Droits de l’Homme et de Liberté », a-t-il énuméré.





D’autres officiers de la gendarmerie, au nombre de cinq, ont pu bénéficier de stage d’application et de Cours Supérieurs de Commandement à l’Ecole supérieure de la gendarmerie nationale de Moramanga à Madagascar.





« Nous visons dans le renforcement des capacités opérationnelles et techniques le professionnalisme de nos unités dans les interventions de maintien de l’ordre tout en tenant en compte le respect des droits de l’Homme », s’est aussi engagé le Commandant Ramadani.





Grâce aux efforts de tous et du soutien du Directeur de Cabinet du Chef de l’Etat chargé de la Défense et de l’Etat major des armées les unités de la gendarmerie nationale ont pu l’année dernière accomplir des missions, des actions visant la protection et la sécurité de la population sur toute l’étendue du territoire notamment durant les périodes des festivités coutumières et des grandes vacances.





Ainsi 69% d’activités de surveillances des communes en 2019 au lieu de 62% en 2018 ont été menées. Une légère diminution des infractions qualifiées de délits a été notée en 2019 avec 94% de taux de délits contre 95% en 2018. S’agissant des accidents de la circulation nous avons noté une diminution du taux des accidents mortels et des accidents matériels respectivement passant de 10 % en 2018 à 9% en 2019 et de 23% en 2018 à 17% en 2019.





« Cet effort a été possible grâce aux mesures d’intensification des contrôles de la circulation que nous avons mis en place », s’est réjoui le Commandant de la Gendarmerie tout en s’engageant à multiplier les efforts pour réduire les accidents sur la route en 2020.





En matière d’arrestation, l’on note une diminution des arrestations en lien avec les faits divers passant de 47% en 2018 à 41% en 2019. En revanche nous avons noté une augmentation des arrestations en lien avec les mandats d’arrêts de 4% en 2018 à 5% en 2019.





Globalement ces statistiques montrent que la Gendarmerie améliore peu à peu son efficacité aussi bien sur le terrain que sur les activités judiciaires en visant l’amélioration du cadre de vie et la sécurité des populations.





Le Commandant Ramadani a aussi salué le travail de l’ensemble de ses collègues dont les commandants des groupements des îles et le soutien de l’Etat major des armées.





« Le chantier reste encore très grand. Face aux évolutions de la société et aux différents enjeux de sécurité, la gendarmerie doit se moderniser. C’est pourquoi nous devons être prêts pour faire face aux nouvelles menaces qui peuvent être liées aux échanges du numérique avec la cybercriminalité, aux formes de crimes financiers liées au blanchiment d’argent, aux activités de terrorisme et à la piraterie maritime, aux crimes et délits environnementaux », a encore dit le Commandant.





Rappelons aussi que grâce au soutien appuyé du chef d’Etat major des armés, la Gendarmerie Nationale est entrain de réaliser des travaux de réhabilitation des bâtiments de la brigade de recherche pour doter cette unité de laboratoire scientifiques et en même temps lui permettre de disposer des chambres de sûreté respectant les normes des droits de l’homme.





« A Anjouan, le bâtiment devant abriter l’escadron d’intervention de Hombo est en cours de construction, tout comme les bureaux du commandant de l’escadron d’intervention de Bonovo et la brigade de Nioumachoua », a rajouté le Chef d’Escadron à la tête du commandement de la Gendarmerie.





En 2020, le Commandant Ramadani tient à raffermir et poursuive cette dynamique engagée pour une Gendarmerie « performante et moderne, et capable d’accomplir sa mission régalienne avec professionnalisme et dignité ».





©️Gendarmerie Nationale