126 millions de francs de matériel remis au Ministère de la santé par l’UNICEF

Cérémonie de remise officielle par l’UNICEF de matériels et d’équipements destinés aux services de santé, de nutrition maternelle et du nouveau-né. Cette cérémonie a eu lieu au Ministère de la santé ce Mardi 18 Février 2020.





La remise de matériel set d’équipements au profit des services de santé et de nutrition de la mère et de l’enfant ce jour s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan cadre des Nations Unies (UNDAF) que le Gouvernement a signé avec le Système des Nations Unies.





En plus de la remise officielle de matériels et d’équipements destinés aux services de santé et de nutrition maternelle et du nouveau-né, l’UNICEF et GAVI ont acheté 3 véhicules Pick-up et 7 ordinateurs portables en appui au programme élargi de vaccination. Le montant total du matériel que l’UNICEF a remis au Ministère de la santé est de cent vingt-six millions de francs comoriens (126.000.000KMF). ©UNICEF Comores