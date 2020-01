Voeux 2020 du parti RIDJA : «Le combat continue, "MPAKA DAWULA YA HAKI"»

Voeux 2020 du parti RIDJA Au nom du parti RIDJA et en mon nom personnel, je vous adresse mes voeux les plus chaleureux, où que vous ...

Au nom du parti RIDJA et en mon nom personnel, je vous adresse mes voeux les plus chaleureux, où que vous soyez, pour cette nouvelle année.





Je formule mes voeux pour un Etat de droit, une vraie démocratie, une gestion saine de l'action publique et une justice pour tous.





L'année 2019 fut celle de toutes les illusions politiques après le hold-up électoral du 24 mars 2019. La liberté d'expression, pilier régulateur de la démocratie et berceau des droits et libertés, est réduite à néant. Le pays a basculé dans une dérision totale qui rappelle des Comores lointaines, celles d'un autre temps.





Une pensée particulière à ceux et à celles qui, injustement, ont vécu ou subissent encore les horreurs de cette tempête politique.





Mais l'histoire retiendra aussi que, malgré tout, des femmes et des hommes vaillants, nombreux d'ailleurs, encore debout, résistent et font front contre ces tribulations au risque de leur vie. Ils ont encore de l'énergie pour exprimer leur refus de se plier et se déplier au gré des caprices démesurés d'un régime aux abois.





Je pense surtout à nos "mamans" (comme on les a surnommées) qui, en ces temps de répression sans précédent, ont osé dire non à la tyrannie inqualifiable dans les rues de Moroni. Parmi elles, beaucoup de militantes RIDJA dont Saandaty Abdoulmalik, Halima Oumouri et Moina Halima Boina à qui je dois une reconnaissance particulière.





Aux Comoriennes et aux Comoriens, le RIDJA souhaite une année 2020 de transition politique et démocratique.





L'appel légitime de l’opinion et notamment de la jeunesse Comorienne pour un État de droit, démocratique, solidaire et ambitieux est inscrit dans l’agenda du Ridja qui prépare son 3ème Congrès les 28 et 29 février 2020 sur le thème : "Les Comores du XXIème siècle".





Le combat continue, "MPAKA DAWULA YA HAKI"





Vive les Comores dans la paix.





Ouzali Halidi, président par intérim du parti RIDJA