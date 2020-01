VIDÉO. « Je n’aime pas ce que vous avez fait » : Macron s’énerve contre des policiers à Jérusalem

Le président français Emmanuel Macron a demandé avec insistance, ce mercredi 22 janvier, à des policiers israéliens de bien vouloir le laisser entrer dans l’église Sainte-Anne de Jérusalem, dans une scène rappelant un incident qui avait impliqué Jacques Chirac dans les années 90.





« I don’t like what you did in front of me » (« Je n’aime pas ce que vous avez fait devant moi »). Emmanuel Macron a demandé avec insistance, ce mercredi, à des policiers israéliens de bien vouloir le laisser entrer dans l’église Sainte-Anne de Jérusalem, territoire français dans la Vieille ville de Jérusalem.





Le précédent avec Jacques Chirac





La scène rappelle un incident qui avait impliqué Jacques Chirac au même endroit, en 1996. C’est dans ce quartier de Jérusalem-Est que l’ancien président français s’était emporté contre des soldats israéliens qui l’encadraient de trop près en lançant son désormais célèbre « Do you want me to go back to my plane ? » (« Voulez-vous que je remonte à bord de mon avion ? »), avant d’exiger que les militaires sortent du domaine de Sainte-Anne.



Comme un air de déjà vu : le coup de sang légendaire du président Jacques Chirac à Jérusalem en 1996, alors qu'une scène similaire a eu lieu ce mercredi entre Emmanuel Macron et les forces de sécurité israélienne "WHAT DO YOU WANT ?!"

Coup de colère de #Macron contre la police israélienne à Jérusalem. Dans les pas de Chirac en 1996 pic.twitter.com/DKP5ICThTK January 22, 2020





La basilique Sainte-Anne, construite par les Croisés au XIIe siècle et offerte par l’Empire ottoman à la France en 1856, est l’un des quatre territoires français de Jérusalem.



Ouest-France avec AFP