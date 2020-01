Tribunaux de Mutsamudu et de Moroni : Des assauts qui deviennent de plus en plus alarmants voire inquiétants

Palais de Justice, cibles de toutes les attaques





Les Tribunaux de Mutsamudu et de Moroni font, à quelques mois d’intervalle, l’objet d’assauts qui deviennent de plus en plus alarmants voire inquiétants. Parfois saccagés. Mohéli donnera peut-être l’exemple de « bon élève ».





Des événements qui traduisent sans doute un malaise, une impatience, une colère des justiciables mais qui ne se justifient toujours pas.





Malheureusement ces situations semblent très peu interpeller les autorités publiques compétentes, les garants de l’autorité de l’Etat. Les réponses et les réactions restent souvent disproportionnées. Le malaise, les raisons profondes, les causes , les motifs sont à chercher courageusement pour que des solutions urgentes, appropriées et adéquates soient mises en place. Le péril guette encore. Des sombres lendemains. Le risque d’exposer la société à cet état de fait n’est point à prendre. Il y va de la paix publique, de la sécurité de tous, de l’ordre et de la stabilité. Le justiciable semble développer un dangereux sentiment, esprit de « se rendre justice soi-même ». Beaucoup y perdent progressivement confiance en tout.





Des institutions symboles qui incarnent mythique balance, l’équilibre societal tant recherché. Des sanctuaires. Des lieux qui étaient jadis craints de tous deviennent brusquement la cible privilégiée de toutes les attaques. Et ce, souvent Impunément!





Il n’y a aucun intérêt à laisser une situation pareille se dégrader davantage. Aucun. Vraiment aucun. Certains trouvent certes leur compte dans cet atmosphère délétère.





Conscients des réformes à apporter au secteur de la Justice , des partenaires extérieurs ont récemment consenti plus d’une dizaine de millions d’euros destinés à appuyer le pouvoir judiciaire dans son ensemble avant que ladite enveloppe ne soit « poliment » renvoyée à Bruxelles. Sans citer les autres formes d’appuis.





Quel message retenir d’une telle action? Quelle volonté se lit derrière un acte pareil? Est-ce à comprendre que les efforts de renforcement des capacités humaine et matérielle peuvent ou doivent attendre ?





Tous les élans qui se dessinent, toutes les visions qui se décrètent se heurteront à des obstacles majeurs tant que ce pilier fondamental qu’est la Justice ne constituera pas la priorité immédiate des chantiers des gouvernants.





Justice, gage de tout fonctionnement régulier !





Par Damed Kamardine