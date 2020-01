SUR LE DOS DE CHAYHANE, LE CADAVRE DE LA VILLE D’IKONI





Je m’estime parmi les riches de ce monde. Et de cette richesse, je suis fier. Fier car, je ne connais pas la soumission... et point de courbe chine. Donc riche car je dispose de la liberté. Liberté de penser, liberté d’opinion, liberté d’expression. Sans heurter ni blesser.





Certes ma façon ou ma méthode adoptées pour mes expressions, insupportent un grand monde car je ne les libère pas ni à demi mots ni à mots couverts. A mes amis, frères et sœurs d’Ikoni. Nous avons un patrimoine commun, la ville. Personne n’a le monopole de la défense ni de l’amour à ce patrimoine commun.





Certains ont choisi la soumission et les raisons des cavités, nous autres notamment moi, avons choisi la richesse intarissable dont la liberté. Seule richesse de laquelle, personne ne peut nous priver. Et même la tyrannie bourrèle. Récemment, j’avais annoncé la mort de la ville d’Ikoni, suivie de démentis. Nombreux de mes frères et amis ont été exaspérés. Et ce jeudi 17/01/2020, l’acte de décès de la ville a été établi par nos frères ikoniens, devant son assassin. J’assume mes propos. Said Ali Chayhane est l’un des principaux responsables de la mort de Gazon. J’ai dit bien responsables.





Said Ali Chayhane est l’un des principaux responsables de l’enregistrement des handicapés à Ikoni du 09/12/2018. L’acte de décès de cette ville est signé ce jeudi. Said Ali Chayhane est venu à Ikoni, à la place Bishioni, là où on célèbre la mémoire de Gazon, à quelques mètres de là où il est enterré. A l’estrade, il crachait sur sa personne en méprisant la colère légitime des blessés et de leurs familles. Ce responsable de la mort de Gazon et l’handicapes d’une dizaine d’enfants ikoniens, est l’un des coupables, des commanditaires… de la mort de la ville d’Ikoni ayant comme mécène son colonel.





Crois qui veut, mais c’est bien ma conviction et celle de nombreux parmi nous malgré leurs états vacillant. Pousser le mandat de soi-disant député actuel vers Ikoni dans une assemblée dépourvue de valeur et de pouvoir, c’est la pire méchanceté... Donc simples témoins... aux bons chiffres de billets de banque, c’est calculé. Le président de Chayhane, qui veut imposer cet homme en leader de Bambao se trompe. C’est pour cela qu’il place le garrot si haut. But pour que Chayhane conserve son poste de ministre si longtemps... Ikoni est enterrée, et Said Ali Chayhane marche sur sa tombe.





Par Said Yassine Said Ahmed