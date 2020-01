Sommes-nous au bord d'une 3ème guerre mondiale?

Un écran diffuse la photo de Donald Trump et celle de l'ayatollah Khamenei, le 8 janvier 2020 au Japon. — Koji Sasahara/AP/SIPA SOM...

SOMMES-NOUS AU BORD D’UNE 3EME GUERRE MONDIALE ?





Ceux qui ont vécu ou entendu l’histoire de la première guerre mondiale nous diront : « on a l’impression du déjà-vu. »





Les tensions qui ne cessent de monter entre les USA et la RII (République Islamique d’Iran) laissent penser à ceux qui n’ont pas vécu les deux grandes guerres - et qui voudraient d’ailleurs en vivre une à leur tour - qu’une 3ème Guerre mondiale est inéluctable. Cependant, les questions pouvant nous aider à répondre la première question annoncée comme le titre de cet article sont les suivantes :





Les USA et la RII, sont-ils prêts à engager le monde dans une guerre planétaire ? Pour qu’il y ait une guerre planétaire, il faut qu’au moins les alliés de deux ennemis irréconciliables s’engagent dans la guerre ; de ce fait, la question reste à savoir, est-ce que les alliés des Iraniens et Américains sont prêts eux aussi à s’engager dans une nouvelle guerre ?





LES TENSIONS CONTINUENT DE MONTER

Avant et pendant les funérailles (les plus médiatisées de toute l’histoire de l’humanité) du général Qasem Soleimani, les Iraniens scandaient ces deux phrases : "mort à l’Amérique" / "mort à Israël". Cela n’est pas la première fois et ça ne sera jamais la dernière fois d’ailleurs. Les Iraniens ont laissé entendre aussi qu’ils vengeront leur Héros national quoi qu’il en coûte. C’est pourquoi, le parlement iranien a voté en urgence une loi qui classe les ‘forces armées américaines comme terroristes’.





Le lendemain de la mort du général, les Iraniens ou disons des sympathisants au régime chiite ont passé à l’acte en lançant des missiles qui ont manqué l’Ambassade américaine à Bagdad. La nuit du Mardi au mercredi 8 janvier 2020 le régime iranien lui-même a lancé des missiles sur des bases de l’armée américaine installées en Irak. Selon Donald Trump qui s’est exprimé sur son tweet, « les dégâts ne sont pas trop conséquents ».





La réaction des Américains ne pouvait pas se faire attendre. Nous savons combien Donald Trump est impulsif. Avant de faire savoir qu’il prendra la parole officiellement pour évaluer les dégâts causés par les missiles iraniennes, le président américain a martelé que « nous avons l’armée la mieux équipée du monde [...]. » Un proche de Donald Trump, le sénateur Lindsey Graham s’est exprimé sur une chaîne américaine et a dit ceci :





« Votre sort est entre vos mains pour ce qui concerne la viabilité économique du régime. Si vous continuez ces conneries vous allez vous réveiller un jour complètement sorti du business pétrolier. »





Les deux interventions sont dans le cadre de rappeler aux Iraniens de faire très attention pour ne pas abuser de la ‘patience’ des Etats Unis d’Amérique.





AUCUN DE 2 ENNEMIS NE SOUHAITE ENTRER EN GUERRE

Certes, le régime Iranien a promis à son peuple de venger le général Q. S. mais cela ne signifie pas pour autant que le régime est prêt à s’engager dans une guerre qu’il serait perdant. La situation socio-économiques et politico-militaires que traverse l’Iran limite l’envi des Iraniens à pousser au-delà les Américains à déclencher la guerre la plus attendue. N’oublions pas que les Iraniens sont courageux mais faibles militairement.





Le régime jusqu’à maintenant ne dispose pas de l’arme la plus redoutable (the Nuclear Weapon). Géopolitiquement parlant, les USA ne provoqueraient pas l’Iran s’ils savaient que ce dernier pouvait être un ennemi de taille. Regardez la politique de rapprochement des USA vis-à-vis de Pyongyang. Les USA feront tout pour faire de la Corée du Nord un allié à la place d’un ennemi. Cela dit, tant que l’Iran n’aura pas son arme nucléaire, les Américains ne cesseront pas de le provoquer et tant que l’Iran ne disposera pas de cette arme fatale, le régime chiite n’aura pas d’intérêt à déclencher une guerre.





Donc, que fera les Iraniens pour venger leur fils ? Je crois que la réponse à cette question est l’action d’hier nuit sur les bases américaines.





- L’Iran se limitera à frapper des cibles dont les Américains jugeront moins conséquentes.

- L’Iran continuera à se chamailler avec les Israéliens sans aller au fond car Israël a une capacité militaire qui peut faire du mal à l’Iran.





- l’Iran compte avec cette tension, repousser les USA à quitter la région comme c’est déjà le cas en Irak où les Irakiens (le parlement en tout cas) exigent le départ des forces armées américaines. Avec tous ces provocations, les USA ne céderont pas à une tentation de guerre car les Iraniens peuvent compter sur le Congrès américains pour empêcher Donald Trump de succomber à ses folies de guerre. En effet, déjà l’attaque contre le Général Q.S. n’était pas autorisée par le Congrès.





Ce dernier n’était même pas au courant et cela constitue une erreur grave dans la politique américaine. Aux USA, c’est le Congrès qui valide l’engagement du gouvernement américain dans une guerre. Il faut reconnaitre que Donald Trump est mal placé pour influencer le Congrès américain à valider une guerre crée par Trump lui-même selon l’ancien vice-président d’Obama Joe Biden. Ainsi, par tous ces analyses, on peut affirmer qu’aucun de deux pays n’est prêt à répondre aux provocations de l’autre.





QUE SERA LA REACTION DES ALLIES ?

La première guerre, selon l’histoire, a commencé par l’assassinat de François-Ferdinand d'Autriche, cela a dégénéré et entraina beaucoup des pays dans une salle guerre. Tout laisse penser que la manière dont évolue les tensions, le monde risque de revivre le même scénario. Sauf que comme annoncé au début, les deux pays ennemis ne veulent en aucun moment entrer en guerre. La cheffe de la majorité démocrate à la chambre Nancy Peloisi a tweeté ce matin en disant que « l’Amérique et le monde ne peuvent pas se permettre une guerre. » Je crois que les paroles de Nancy résument tout sur la position des alliés surtout du côté iranien.





Jusqu’ici, beaucoup pensent que les alliés stratégiques du régime chiite sont les Chinois et les Russes. C’est pourquoi on se demande, est-ce que ces deux pays sont prêts à s’engager dans une guerre maintenant ?





A vrai dire, la Russie et la Chine sont des "Superpowers" militairement parlant mais économiquement, les deux pays se cherchent encore surtout la Russie. Cette dernière a la folie de grandeur comme les USA et il se peut qu’elle soit tentée d’intervenir pour soutenir un allié mais bien sûr en calculant les intérêts à gagner au-delà de l’influence dans la région. Tout le monde sait qu’engager la Russie dans une guerre planétaire, V. Poutine fera reculer la Russie d’un demi-siècle de reconstruction du pays.





Quant à la chine, militairement, elle est 3ème rang mondial. Economiquement, elle est 2ème rang mondial si ce n’est 1er rang. Mais la Chine se prépare à dominer le monde en passant par l’Afrique. Tant que sa mission de domination territoriale et économique de la Planète ne sera pas finie, la Chine ne participera pas dans une guerre qui n’est pas la tienne. Il faut retenir que la Chine n’aime pas trop se montrer comme les autres pays puissants à l’exemple des USA.





CONCLUSION

Ce mercredi 8 janvier 2020 le guide religieux chiite a reconnu que lancer des missiles contre des bases américaines ne suffira pas à venger le général mais :





« [...] ce qui est important, c’est de mettre fin à la présence corruptrice des américains dans la région. »





Nous comprenons ainsi que l’Iran dans sa politique de représailles cherche à mettre fin à l’hégémonie inquiétante américaine dans la région. Cependant, l’Iran a intérêt à ne pas pousser les provocations contre Israël car le pays ne pourra pas gérer deux pays suffisamment armés surtout qu’aucun de ses alliés n’est prêt à livrer bataille.





ANTHOUMANI MOUSSA

PhD en African and Postcolonial Studies à l’UCAD Sénégal

Activiste Pan-Africain