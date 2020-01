Résultats provisoires des législatives : Déclaration du candidat Alloui Said Abasse

Déclaration du candidat de la 19ème circonscription Itsandra Sud (Alloui Said Abasse) au lendemain de la proclamation des résultats provisoires du 1er tour du scrutin du 19 janvier 2020 par la CENI





Electrices et électeurs de notre belle région d’Itsandra,





L’Union de l’opposition appelant au boycott des élections, je me suis porté candidat aux législatives contre l’avis de mes proches, face aux multiples enjeux et défis auxquels notre pays se trouve aujourd’hui confronté.





J’étais convaincu que l’intérêt général de notre pays aller prendre le dessus sur les intérêts partisans.





Toutefois, les forces d’un passé révolu, de la suffisance et de l’immobilisme, épaulées par les manipulateurs des urnes, ont tranché : je suis éliminé au 1er tour des élections des représentants de la Nation.





Je voudrais alors remercier tous ceux et celles qui ont cru en moi, en m’accordant leurs suffrages, le 19 janvier2020, refusant ainsi d’écouter les injonctions et les incantations de l’ensemble de mes contradicteurs politiques, dont les plus redoutables n’étaient pas candidat à ces élections.





Vos suffrages, librement exprimés en ma faveur, me réconfortent dans ma détermination et mon engagement non entamés d’être désormais présent dans l’arène politique afin de défendre nos idéaux pour une région d’Itsandra qui gagne dans un pays réconcilié et prospère.





Le pourcentage qui m’a été accrédité par la CENI, me permettant de récupérer ma caution, ma suppléante et moi, avons décidé de dédier cette somme à une œuvre communautaire de notre région.





Je vous invite, enfin, à ne pas perdre espoir car, ensemble et avec vous, une nouvelle espérance est née avec notre mouvement politique (Alternative Citoyenne, Ndeyi Ndziya).





Une bataille est perdue mais la guerre contre le mal-vivre et le mal-être est engagée pour une région épanouie et un pays uni et fort !





Itsandra Mjini, le 22 janvier 2020