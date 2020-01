ÉCONOMIE BLEUE - Sécurité maritime

Problématique sur les petites embarcations: les solutions urgentes:





La disparition de pêcheurs ou des passagers traversant les eaux territoriales comoriens se présente tous les jours d'une manière très inquiétant et nous interpelle urgemment.

■ Événement récent:

Ce Vendredi 10 Janvier 2020, 9 passagers de nationalité comorienne dont une femme enceinte et à terme, 4 enfants et 3 membre d'équipage, en provenance de l'île d'Anjouan vers Moheli, ont été sains et saufs dans la localité de Majunga (Madagascar).

A bord d'une embarcation flottant de moins de 9 m, ces 9 passagers ont dû traverser plus 437 km en 15 jours.

■Secteurs urgemment concernés :

Face à ces événements qui se présentent régulièrement, des actions urgentes liées à l'Économie bleue aux Comores doivent être mise en œuvre sur les secteurs de la sécurité maritime, la pêche et les transports maritimes. De la Garde-côte comorienne à l'Agence Nationale des Affaires Maritimes en passant par la Direction de la pêche, ces institutions doivent coordonner leurs actions pour limiter les pertes de vie humaine en mer notamment ceux qui prennent les petites embarcations flottantes pour le transport maritime inter-île et des pêcheurs locaux.





■Les actions à mettre en œuvre:

▪︎Homologuer et rendre obligatoire l'immatriculation de toutes les embarcations de moins de 9m: cela permettra d'avoir un registre de toutes les embarcations qui traverses la mer territoriale comorienne.

▪︎Doter ces embarcations artisanales des balises de signalement de détresse avec l'obligation de disposer au moins une radio VHF à bord: cela servira à l'équipage de signaler aux opérateurs du centre d'information sur la situation sur laquelle elle est confrontée et sur la position GPS qu'elle se trouve. Ce qui faciliterait une intervention rapide, soit des Garde-côtes ou soit d'un navire qui se trouve dans les parages afin de porter assistance.





▪︎Installation d'un système AIS qui couvre jusqu'à la ZEE des Comores et des équipements de radio communication côtières: ils permettront de suivre les embarcations lorsqu'elles depasses la Zone contiguë comorienne. Un contrôle et un suivi à longue portée.





▪︎Rendre opérationnel le centre national de fusion, d'échanges et de partage d'informations maritimes: cela aura le rôle de suivi et de contrôle sur la traçabilité de toutes les embarcations traversant sur les zones maritimes sous la souveraineté territoriale comorienne;





▪︎Création du Comité National de la sécurité maritime: celui-ci aura le rôle de superviser et coordonner les actions de l'état en mer surtout en cas de besoin de sauvetage en mer;





▪︎Valider et mettre en exercice le plan SAR national pour la recherche et sauvetage en mer: une action qui doit être menée par la Garde-côte comorienne en collaboration avec l'Autorité portuaire et l'Agence Nationale des Affaires Maritimes notamment, pour intervenir sur le terrain en cas de besoin.





A long terme, les Comores, notamment la Garde-côte Comorienne, doivent se doter des sous-centres opérationnels de surveillance et de sauvetage en mer avec des unités de police qui seront chargés de contrôler le nombre de personne légal embarqué et si les conditions de sûreté (gilets) sont prises pendant l'embarcation et pendant la traversée.





@Economie bleue Comores

Cabinet d'études Stratégiques pour le développement en Afrique (CESDA)