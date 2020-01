Présentation des vœux : "L’assemblée et l’appareil judiciaire muselés par le putschiste Azali et son clan"

Présentation des vœux





BADILI COMORES





Alors que l’année 2019 s’achève, je suis heureux de vous présenter mes meilleurs vœux pour l’année 2020. Je vous espère heureux au milieu de vos familles et proches pour achever cette année dans la joie et l’espérance.





Sur le plan social, l’année 2019 a été marquée par des évènements douloureux depuis la mascarade référendaire jusqu’aux hold-up électoraux du 24 mars et 21 avril 2019: on compte 7 morts, plusieurs handicapés à vie et une centaine de prisonniers politiques et des médias.





Sur le plan économique, l’augmentation arbitraire des taxes douanières et le matraquage fiscal sur les entreprises ont augmenté par ricochet le prix des produits de consommation, rendant ainsi la vie chère et difficile pour beaucoup de nos compatriotes. Sans oublier les effets dévastateurs du cyclone Kenneth.





Sur le plan sécuritaire, la dictature, la terreur policière et les arrestations arbitraires sont devenues le lot quotidien, créant ainsi un climat social de peur et de dégoût qui encourage la fuite de la population vers l’étranger.





L’assemblée nationale et l’appareil judiciaire sont muselés par le putschiste Azali ASSOUMANI et son clan.





Ce climat politique, judiciaire et économique ont favorisé des soulèvements populaires non seulement dans le pays mais aussi au sein de la diaspora pour demander la fin de la dictature et la restauration des institutions.





J’apporte toute ma solidarité et mon soutien à ces mouvements populaires de l’intérieur et de l’extérieur, plus particulièrement aux femmes vaillantes et aux jeunes qui ont su montrer à travers cette expérience douloureuse que traverse notre pays, leur maturité et leur patriotisme. La fibre patriotique vibre depuis 9 mois face à un pouvoir sourd, muet et orgueilleux dont seul un soulèvement populaire le fera tomber.





J’encourage tous les militants et les organisations civiles et politiques de l’intérieur et de l’extérieur constituer un bloc de résistance populaire contre des prochaines mascarades législatives et municipales, en mettant de côté les luttes intestines compromettantes.





Prions ensemble pour que l’année 2020 soit celle de la paix retrouvée et celle du progrès économique et social !





Fait à Paris le 03 janvier 2020.

Pour le mouvement Badili Comores, le vice-président Ahmadou MZE SOILIHI