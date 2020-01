Patsy : Le ministre de l’enseignement aurait interdit au président de l'UDC la nomination du chef de scolarité

Sur le Site Universitaire de Patsy, la Nomination du Chef de Scolarité Passe Après la Campagne Electorale.

UDC : quand la psychose électorale s’installe

Le ministre de l’enseignement supérieur aurait interdit au président de l’université des Comores Abdullah Ben Said, la nomination du chef de scolarité du centre universitaire de Patsy à Anjouan. La personne proposée, Nourdine Bourhane aurait été un fervent partisan de l’ancien candidat à l’élection présidentielle Achmet Said Ahmed.





Le Ministre de l’enseignement supérieur Moindjiyé Mohamed Moussa jouerait-il la montre ? Depuis le 31 décembre 2019 le centre universitaire de Patsy à Anjouan n’a pas de chef de scolarité. Ce dernier Mohamed Sidi Abdallah est sanctionné pour « fraude et manquement aux examens nationaux de la session 2019 ».





Dans ce cas de figure la responsabilité revient le président de l’université des Comores, de nommer un responsable à ce poste.





Abdullah Ben Said aurait pris la décision de ne pas faire ce choix seul. Il aurait proposé et le collectif des enseignants du centre de Patsy et le chef Soifaouidine Sidi de lui faire des propositions. Trois propositions sont faites. Mais une seule est retenue par l’actuel locataire de la présidence de l’Udc. Il s’agit de Nourdine Bourhane enseignant chercheur. Ce dernier est le candidat du Collectif des enseignants.





Selon nos informations, sa nomination est faite en accord avec les hauts responsables de l’institution lors d’une réunion entre le Président de l’université, son cabinet, le Directeur des ressources humaines et le secrétaire général de l’université. Tous ont convenu que la personne qui réunit les qualités, compétences et un comportement exemplaire pour ce poste est Nourdine Bourhane.





La politique d’abord

Le Ministre de l’enseignement supérieur Moindjiyé Mohamed Moussa aurait interdit au président de l’université Abdullah Ben Said d’appliquer cette décision.





Selon nos informations, Soifaouidine Sidi chef du centre de Patsy et Mouigni Hamza secrétaire général adjoint auraient dit au ministre « qu’il serait risqué pour son poste de nommer Nourdine Bourhane car c’est un opposant au pouvoir. Et surtout dans cette période électorale ». Des propos démentis totalement par Soifaouidine Sidi et par Mouigni Hamza. Le premier, affirme n’avoir jamais entendu parler de cette nomination et « Abdullah Ben Said ne m’a jamais parlé de ça » affirme-t-il, joint au téléphone. Le deuxième quant à lui, confirme l’interdiction faite à Abdullah par le Ministre de rendre effective la proposition de nomination en cette période électorale, « le ministre a appelé le président pour lui interdire de le nommer dans cette période » affirme-t-il.





Le ministre de l’enseignement supérieur n’a pas réagi à nos interrogations. Le président non plus.





La constante de l’Udc

Les années passent et l’Université des Comores devient de plus en plus politisée. La tendance est d’octroyer les postes à forte responsabilité à des personnes du parti politique au pouvoir. « yinu yatru » est devenu un refrain.





L' interruption par l’ancien ministre de l’enseignement supérieur Salim Abderemane de l'élection régulière du président de l'université font a un effet boomerang et fait imploser l’institution.





Mettre en valeur l’appartenance politique au détriment des compétences, des valeurs et des connaissances est devenu une règle. Si la personne n’est pas en adéquation avec les opinions politiques du parti au pouvoir, elle n’a pas sa place dans les prises de décision.





Où est passé l’intérêt de la diversité ? N’est-ce pas même le principe d’une université ? Est une obligation en Union des Comores qu’un ministre, un secrétaire général, un directeur voire un chef de scolarité porte l’emblème du parti au pouvoir en place?

Hayatte Abdou ©Hayba fm

Photo : la décision signée par le Président de l'Université dont la publication officielle a été suspendue.