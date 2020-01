« Nous devons mener un combat contre la corruption, contre les pressions des milieux politiques...sur...notre système judiciaire »

Présentations des voeux 2020 des Magistrats, des Barreaux des trois îles, des Forces Armées et des Forces de Sécurité au président de la République.





Il nous appartient alors de veiller ensemble, pour que la sécurité des investissements, la sécurité des biens et des personnes, soient garanties par une des institutions crédibles, dont une Justice équitable et indépendante, ainsi que par une bonne gestion des finances publiques, et par la bonne gouvernance.





Mesdames et les Messieurs le Président et les membres de la Cour Suprême





Mesdames et Messieurs les Magistrats





Officiers, Sous-officiers, Militaires du rang de l’AND et de la Police Nationale





Je vous remercie pour les vœux que vous venez de formuler pour ma famille et moi-même ainsi que

pour le Gouvernement et notre cher pays, à l’occasion du nouvel an 2020. En retour, je vous adresse mes meilleurs souhaits de bonne santé, de bonheur, de réussite et de prospérité pour vous-mêmes, pour vos honorables familles et l’ensemble de vos collaborateurs.





Notre rencontre de ce matin m’offre une belle opportunité, pour souligner l’importance que j’accorde

au rôle qui est le vôtre dans le bon fonctionnement de nos instituions républicaines. En effet, pour renforcer l’état de droit et le pouvoir judiciaire, nous devons redonner leurs lettres de noblesse à nos forces armées, à notre Police Nationale et à l’appareil judiciaire et juridictionnel de notre pays.





Vous avez une grande responsabilité en matière de sécurité́, de défense et de maintien de l’ordre, pour

la préservation de la paix dans notre pays. Vous êtes appelé à prendre des décisions administratives ou judiciaires, souvent difficiles et qui font souvent l’objet de critiques de la part de nos concitoyens et des justiciables. Voilà pourquoi, en ce début de nouvelle année, je voudrais vous appeler à faire de 2020, le début d’une ère nouvelle.





Alors que nous venons de réussir la Conférence des Partenaires au Développement des Comores, qui

nous a permis de mobiliser plus de 4,3 milliards de dollars pour le financement du Plan Comores Emergentes, nous devons œuvrer ensemble, pour consolider le capital de confiance dont jouit notre pays, vis-à-vis de ses partenaires bi et multilatéraux.





Les profondes réformes que nous avons engagées dans tous les secteurs du domaine public, doivent

être soutenues par une ferme volonté de lutter contre la corruption qui gangrène notre société et notre

Administration.





Nous devons ensemble, mener un combat sans merci, contre la corruption, contre les pressions directes ou indirectes des milieux politiques, de personnalités et de citoyens de notre pays sur notre

Administration, nos juridictions et notre système judiciaire.





Je vous appelle ainsi, à accompagner ce combat que nous engageons en 2020 afin de donner à notre

pays la crédibilité nécessaire à son épanouissement et son développement. En tout état de cause, et comme vous pouvez vous en rendre compte au quotidien, nous sommes sur la bonne voie et nous allons de l’avant.





En effet, le reclassement des Comores, par la Banque Mondiale, des Pays les Moins avancés aux Pays

à Revenus Intermédiaires et le classement mondial 2019, selon l’Indice de Développement Humain du Programme des Nations Unies témoignent d’une nette amélioration des conditions de vie de la population.





Toutefois, nous tous, comoriennes et comoriens et nous en particulier, magistrats, auxiliaires de

Justice, Officiers, Sous-officiers, Militaires du rang de l’AND et de la Police Nationale, devons donner l’exemple et, comme l’on dit, balayer d’abord devant notre propre porte. C’est un devoir sacré et nécessaire, pour répondre aux aspirations légitimes du peuple comorien, nécessaire à la paix, à la sécurité et à l’Emergence de notre pays.





Je vous vous remercie encore une fois et je vous souhaite à nouveau, à toutes et à tous, une très bonne

et heureuse année 2020.





Je vous remercie.

Beit salam