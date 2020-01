Marseille : Maître Larifou ouvre des permanences juridiques gratuites

Me Said Larifou débute demain ses permanences juridiques gracieusement. Le premier rendez-vous est programmé pour demain à Marseille au...

Me Said Larifou débute demain ses permanences juridiques gracieusement.



Le premier rendez-vous est programmé pour demain à Marseille au local, foyer de Foumbouni situé au 37, rue Hoche 13003 Marseille à partir de 9 h à 13 h et 14 h 30 à 17 h.



Rappelons que cette permanence juridique gratuite entre dans ses activités comme collaborateur et consultant au sein de l’ONG Observatoire Assistance et Défense aux migrants.





Elle a pour objet d’aider, assister et conseiller ces derniers et leurs familles dans leurs démarches administratives et judiciaires pour régulariser leurs situations. Après la cité phocéenne, Said Larifou sillonnera plusieurs villes pour accompagner et conseiller ses compatriotes.





Les dates des permanences de Nice, Paris, Lyon, Sénégal, Maroc et de l’île de la Réunion seront communiquées vendredi 31 janvier 2020.



Said Larifou