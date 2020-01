Madagascar : La ville de Majunga inondée suite aux fortes pluies

©Le Professeur

21 Janvier 2020 : 14h (Madagascar) - Plusieurs régions de Madagascar sont soumises à des conditions météorologiques très dégradées. Depuis plusieurs jours, de fortes précipitations s'abattent sur l'Ouest et le Nord-Ouest provoquant des inondations comme c'est le cas actuellement à Majunga.

Inondation à Majunga





L'activité pluvio-orageuse est particulièrement forte dans le Canal du Mozambique et sur une partie de Madagascar. Cette situation est favorisée par le renforcement du flux chaud et humide de la mousson transéquatorial en provenance de la mer d'Arabie. Elle alimente l'activité convective qui se matérialise par le développement continue depuis quelques jours, de puissants orages, affectant les régions Nord-Ouest et Ouest de Madagascar.





En conséquence, les conditions sont très humides et instables, conduisant à des précipitations soutenues au Sud de l'archipel des Comores et s'étendant jusqu'au Nord-Ouest et Ouest de la Grande Île. Ces pluies incessantes entraînent une montée du niveau des rivières, des dégâts sur les infrastructures routières et des inondations dans certains secteurs de l'île. C'est le cas notamment à Majunga où les rues de la villes sont sérieusement inondées (voir vidéo ci-dessus). Étant donné les conditions, Majunga est ville morte, alors que le Directeur de l'Enseignement de Majunga a annoncé ce matin la fermeture des écoles, en raison des fortes pluies.





Des conditions durablement dégradées

La situation devient d'autant plus préoccupante que les conditions météorologiques ne devraient pas s'arranger de si tôt. Malgré des périodes d'accalmies, le mauvais temps persisterait au moins jusqu'au Jeudi 23 Janvier. En cause, une possible cyclogenèse dans le Canal du Mozambique ces prochains jours. Un système devrait se former et atteindre au moins le stade de Dépression Tropicale, voire, frôler le stade de tempête tropicale.





Ce système est prévu toucher terre sur les côtes de la région de Melaky dans la journée du Mercredi 22 Janvier et traverser Madagascar d'Ouest en Est. Le phénomène qui n'aura probablement pas le temps de s'intensifier de manière significative, apportera tout de même du mauvais temps dans son sillage. La dégradation devrait alors s'étendre jusqu'au centre et à l'Est de l'île Rouge au cours des prochaines 48h, suivant le déplacement du système.





Vigilance météorologique en cours à Madagascar

Plusieurs vigilances météorologiques sont en cours à Madagascar. Un vigilance fortes pluies ROUGE a été diffusée pour les régions de Melaky, Boeny, Betsiboka, Analalava, Antsohihy, Mampikony, et Boriziny. Une vigilance vent fort ROUGE est en cours tout le long des régions côtières du Canal du Mozambique et une vigilance forte houle ROUGE sur les côtes Est, Ouest et Sud de la Grande Île.