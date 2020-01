L'UPDC, le parti des miettes?





La traîtrise de la politique comorienne. Ils incitent certaines personnes faibles d'esprit à aller faire la guerre à leur place, et au final, ils s'assoient à la même table pour leurs petits intérêts.



Comment un parti de l'opposition comme l'UPDC, qui se dit à chaque fois dans des lives Facebook, être le principal opposant de ce régime, peut inviter le principal parti du pouvoir, qu'ils le qualifient de tout les maux, dans la même table? Veulent-ils le pouvoir sans des dommages ?





Quand je pense que certaines de mes compatriotes à l'exemple de Hadji Mbae Soilihi voient Mamadou la solution de transition on comprend que c'est le buzz médiatique que certaines cherchent et non le "DaulaYaHaki" que la majorité des comoriens scandent haut et fort. Mais, s'il vous plaît, vous qui croyez en ces personnes, arrêtez de répéter l'expression "DaulaYaHaki" car, vous nous faites penser à la même expression "Emergence2030" d'Azali et ses collabos, qui reste une illusion. On voudrait croire à un Etat de droit mais pour l'amour du ciel, épargnez nous de ces têtes.





Par Ahmed Djaé Soilihi