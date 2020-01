Les journalistes Oubeid et Mbae poursuivis pour trouble à l’ordre public

En route vers Chomoni, pour couvrir une réunion des jeunes de Dawula Yahaki, Mchangama Oubeid Athouman et Mbae Ali (RCM13 et Masiwa) ont ...

En route vers Chomoni, pour couvrir une réunion des jeunes de Dawula Yahaki, Mchangama Oubeid Athouman et Mbae Ali (RCM13 et Masiwa) ont été arrêté à Koimbani (Oichili) et ramenés au Commissariat central à Moroni.





A moins d'un miracle, la police va les garder jusqu'à lundi. Ils sont poursuivis pour "trouble à l'ordre public".





Dans ses vœux aux magistrats et aux forces de sécurité et de défense, le chef de l'État, le président de la cour suprême et le Grand Mufti ont insisté sur le respect strict des droits et des libertés.





Le Mufti allant jusqu'à rappeller que le citoyen doit être au centre des préoccupations du pouvoir.





Parle-t-on du même État de droit ? Qui peut m'expliquer en quoi des journalistes en voulant exercer leur job provoquent-ils des troubles à l'ordre public ? Surtout dans un véhicule.





Par Idjabou Bakari